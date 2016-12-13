У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО





О 8 годині до заступниці директора школи підійшла учениця першого класу і повідомила, що невідома жінка хотіла зняти з неї сережки, – йдеться у сюжеті



Нагадаємо, 17 вересня у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.



А 19 вересня жінку затримали.



«Ми зразу перекрили вхід і контролювали вихід дорослих, бо це було з 8 до 8:30, це наплив батьків та дітей. Ми зразу впізнали цю жінку, по опису дитини. Ми затримали її. Вона просто зайшла в школу. Спочатку вона говорила, що зайшла до знайомої, потім – що вона прийшла в туалет, і вона нічого не робила, але вона відразу сказала, що у дитинки сережка розстебнута і вона хотіла їй допомогти», – повідомила завідувач директора Луцької гімназії №21 ім. М.Кравчука Оксана Мартинюк.



До гімназії №21 з дозволу батьків привезли учениць 10 та 17 шкіл які впізнали жінку та підтвердили, що саме вона напередодні зняла з них сережки.



За інформацією правоохоронців, під час затримання у підозрюваної знайшли чеки з ломбардів, медикаменти та шприци.



«По прибуттю в ЗОШ №21, що в місті Луцьку на вулиці Кравчука, затримали особу, яка, ймовірно, причетна до події, яка відбулася сьогодні ж на території цієї школи.



В подальшому проводитимуть слідчі дії з метою встановлення причетності даної особи та підтвердження даного факту», – заявив слідчий Луцького відділу поліції Антон Дацишин.





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