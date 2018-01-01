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Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО

Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
У світі 19 вересня відзначають незвичне свято – день народження електронного «смайлика». Сьогодні йому "виповнилося" 36 років.

Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування. На жаль, нині люди частіше навіть висловлюють свої емоції у віртуальному світі, ніж в реальному.

Тож цього дня Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило "спіймати" справжні посмішки лучан.

Довідково:

19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург (США, штат Пенсільванія) Скотт Фалман в університетській мережі вперше відправив своїм колегам-викладачам електронне повідомлення-піктограму, що складалося з двокрапки, дужки та дефісу.

Лист Фалмана був коротким і інформативним: "Пропоную, щоб наступна піктограма символізувала радість".

Професор запропонував також піктограму із символів :-(, яка перший час використовувалася виключно для позначення особливо важливих частин тексту, ну а зараз - щоб повідомити про поганий настрій.

Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО

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Теги: смайлик, Луцьк, День народження смайла
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