Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У світі 19 вересня відзначають незвичне свято – день народження електронного «смайлика». Сьогодні йому "виповнилося" 36 років.
Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування. На жаль, нині люди частіше навіть висловлюють свої емоції у віртуальному світі, ніж в реальному.
Тож цього дня Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило "спіймати" справжні посмішки лучан.
Довідково:
19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург (США, штат Пенсільванія) Скотт Фалман в університетській мережі вперше відправив своїм колегам-викладачам електронне повідомлення-піктограму, що складалося з двокрапки, дужки та дефісу.
Лист Фалмана був коротким і інформативним: "Пропоную, щоб наступна піктограма символізувала радість".
Професор запропонував також піктограму із символів :-(, яка перший час використовувалася виключно для позначення особливо важливих частин тексту, ну а зараз - щоб повідомити про поганий настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування. На жаль, нині люди частіше навіть висловлюють свої емоції у віртуальному світі, ніж в реальному.
Тож цього дня Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило "спіймати" справжні посмішки лучан.
Довідково:
19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург (США, штат Пенсільванія) Скотт Фалман в університетській мережі вперше відправив своїм колегам-викладачам електронне повідомлення-піктограму, що складалося з двокрапки, дужки та дефісу.
Лист Фалмана був коротким і інформативним: "Пропоную, щоб наступна піктограма символізувала радість".
Професор запропонував також піктограму із символів :-(, яка перший час використовувалася виключно для позначення особливо важливих частин тексту, ну а зараз - щоб повідомити про поганий настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Найбільший соняшник України виріс на Волині. ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД
Сьогодні, 19:49
Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Нововолинську заборонили продавати алкоголь вночі
Сьогодні, 19:35