Усміхнені лучани в день народження смайлика. ФОТО

У світі 19 вересня відзначають незвичне свято – день народження електронного «смайлика». Сьогодні йому "виповнилося" 36 років.Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування. На жаль, нині люди частіше навіть висловлюють свої емоції у віртуальному світі, ніж в реальному.Тож цього днявирішило "спіймати" справжні посмішки лучан.19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона в місті Пітсбург (США, штат Пенсільванія) Скотт Фалман в університетській мережі вперше відправив своїм колегам-викладачам електронне повідомлення-піктограму, що складалося з двокрапки, дужки та дефісу.Лист Фалмана був коротким і інформативним: "Пропоную, щоб наступна піктограма символізувала радість".Професор запропонував також піктограму із символів :-(, яка перший час використовувалася виключно для позначення особливо важливих частин тексту, ну а зараз - щоб повідомити про поганий настрій.