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Змагання на Волині «рекламують» на сайті федерації туризму Росії

Змагання на Волині «рекламують» на сайті федерації туризму Росії
Інформацію про міжнародні змагання зі спортивного туризму "Волинь-2018"(Чемпіонат Європи), які у жовтні відбудуться у селі Гаразджа Луцького району, розмістили на сайті Федерації спортивного турзму Росії.

Про це керівник підприємства "ANTAR" Тарас Сиротюк написав у своєму Facebook.

Чоловік виклав скріншот сторінки Федерації та посилання на сайт.

"Щось нічого не зрозумів.
Може хтось пояснить?" - написав Сиротюк та додав, що напевне "тут щось не так".
Змагання на Волині «рекламують» на сайті федерації туризму Росії

На російському сайті дійсно міститься інфомація про змагання, які відбудуться на Волині - є навіть регламент та умови для учасників. Тут вказано, що Чемпіонат Європи на пішохідних дистанціях відбудеться 4-8 жовтня, а організовує його Федерація спортивного туризму України у рамках діяльності Міжнародної Федерації спортивного туризму.

Зауважимо, що у листі МОН про поведення змагань йдеться, що вони відбудуться 4-7 жовтня, а учасники базуватимуться у таборі "Сонячний" у селі Гаразджа.

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Теги: змагання, туризм, Гаразджа
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