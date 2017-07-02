Змагання на Волині «рекламують» на сайті федерації туризму Росії





Про це керівник підприємства "ANTAR" Тарас Сиротюк написав у своєму Facebook.



Чоловік виклав скріншот сторінки Федерації та посилання на сайт.



"Щось нічого не зрозумів.

Може хтось пояснить?" - написав Сиротюк та додав, що напевне "тут щось не так".



На російському сайті дійсно міститься інфомація про змагання, які відбудуться на Волині - є навіть регламент та умови для учасників. Тут вказано, що Чемпіонат Європи на пішохідних дистанціях відбудеться 4-8 жовтня, а організовує його Федерація спортивного туризму України у рамках діяльності Міжнародної Федерації спортивного туризму.



Зауважимо, що у

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