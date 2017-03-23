«Побачив Настю, і моє серце йокнуло»: історія кохання патрульних з Волині

Ігор Гапонюк та Анастасія Демиденко розписалися в Луцькому замку.



Тож вони вирішили розповісти про свою історію кохання - пише



"Запропонував Насті одружитися ввечері біля її будинку. Коли вона підходила до під'їзду, подзвонив і попросив мене почекати. Вийшов із машини з букетом. Неймовірно хвилювався. Став перед нею на коліно і простягнув коробочку з перстнем. Сказав: "Кохаю тебе. Хочу, щоб ти стала моєю дружиною". Настя крізь сльози відповіла: "Так". Батьки знали про мій намір. Вони допомагали з покупкою перстня. Я б на свою зарплату так швидко гроші не зібрав, — говорить патрульний поліцейський 26-річний Ігор Гапонюк із Луцька.



Ігор та Анастасія познайомилися торік у жовтні на навчанні патрульних поліцейських у селі Сокиричі біля Луцька.



"Побачив Настю, і моє серце йокнуло. Однак тоді не думав, що все так закрутиться", — згадує Ігор.



Анастасія пригадала, що була націлена лише на навчання, жодних стосунків не планувала. Але Ігор із перших днів знайомства почав проявляти знаки уваги. Коли групою проходили повз продавців квітів, купував букети і дарував їй.



Ігор Гапонюк закінчив Інститут прокуратури та слідства при Одеській юридичній академії. Анастасія Демиденко отримала юридичну освіту в Харкові. На патрульних поліцейських вчилися чотири місяці. Присягу склали в лютому. Почали працювати в Головному управлінні Нацполіції Волині. У Луцьку орендують однокімнатну квартиру.



"Весілля ми не робили, влаштували тільки виїзну церемонію в Луцькому замку. Були лише 20 людей: наші батьки та найближчі родичі. А 12 серпня повінчалися. Спочатку хотіла купити готову сукню. Та всі, які мені подобалися, були надто дорогі. Придбала тканину й попросила мою бабусю Тетяну Олександрівну пошити мені плаття. Вона викладає в школі трудове навчання, шиє з дитинства. Пояснила їй, що хочу, і через місяць сукня була готова. Фату купували. Обручки нам подарувала тітка Ігоря", — розповідає Анастасія.



Ігор та Анастасія несуть службу в різних ротах рядовими.



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