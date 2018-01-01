Що побачити у Луцьку за 48 годин: топ цікавих місць





"Якщо бути точнішим, то відкрити тобі Луцьк і допомогти зорієнтуватися, що можна робити в цьому місті, куди треба сходити обов’язково і скільки тобі буде коштувати з’їздити сюди на вікенд", - пише



Кожна подорож починається і закінчується дорогою. І тут перший плюс від Луцька – хороша траса. Ти не зіпсуєш настрій собі, та й дитина (якщо ти відпочиваєш з дитиною) не буде розбурхана всю дорогу.



Луцьк наче створений як для дорослих, так і для дітей. В ньому сконцентроване поєднання минулого, яке збережено в фортеці та архітектурі міста, та сучасне, що відображене в кількості розваг, концертів, різних фестивалях і шоу. До того ж в Луцьку чудове відчуття прекрасного. А доказ тому – парк, "венеціанський канал", Музей сучасного українського мистецтва Корсаків та луцький зоопарк.



З центра міста продовжити свою прогулянку ти зможеш на легендарному автомобілі "Волинянка". Водій не тільки з комфортом провезе тебе містом, а ще й доповнить поїздку дуже цікавими розповідями про різноманітні історичні місця Луцька.







Ти побуваєш біля будинку скульптора Миколи Голованя, який лучани називають "будинком з химерами", проїдешся до головної пішохідної вулиці міста та побачиш будинок сім’ї Косачів, де 2 роки жила відома письменниця Леся Українка. Ціна екскурсії 80 грн за 80 хвилин. Їздить волинянка у вихідні та святкові дні, кожні 2 години, починаючи з 10 ранку.



Якщо ж ти надаєш перевагу водяним прогулянкам – то тут є 2 варіанти на вибір. Перший варіант: 8 вересня у місті відновились річкові пасажирські перевезення на трамвайчиках голландського типу.







Екскурсія триває близько години, ціна її – 100грн. Другий варіант – гідна альтернатива Італії – "Луцька Венеція". У центральному парку міста тепер є можливість покататись на човнах каналами річки Стир.







Для тих, хто подорожує з дітьми, або просто полюбляє тварин – рекомендуємо відвідати луцький зоопарк. Розташований він також поруч з центральним парком. Це єдиний зоопарк в Україні, який отримав фінансову допомогу від ЄС. Сама територія тут дуже красива, безліч квітів, а родзинкою його є те, що час від часу тут проводяться нічні екскурсії, коли в тварин, власне, і прокидаються інстинкти. Відкривається зоопарк о 10-тій годині ранку, ціна дорослого квитка – 40 грн, дитячого – 25 грн.







Неможливо оминути і Замок Любарта. Це один з найдавніших і найкраще збережених в Україні. Краса цього замку дійсно зачаровує! Головна фортеця починаючи з 14 століття жодного разу не була взята силою. Тому лучани кажуть, що над замком витає любов, а його стіни – лікують. І саме тут проводиться щорічний арт-фестиваль "Ніч у Луцькому замку". Програма завжди змінюється. А кожного разу тут створюють чудову атмосферну і незабутню ніч.







Що приємно, так це те, наскільки тут турбуються про кожного туриста. Адже для тих, хто не має змоги побачити всю красу цієї місцевості, для людей з проблемами зору, тут встановили зменшену копію замку – тактильний макет. Виготовлений він із бронзи та оснащений написами шрифтом Брайля.







Музей сучасного українського мистецтва Корсаків – це must visit для кожного. Відкриття відбулося 24 серпня, і навіть, якщо ти не прихильник мистецтва – повір, після візиту до цього музею ти зміниш свою думку. Площа постійної експозиції складає 5 тис кВ. м. Окрім того, тут безліч крутих фотозон, тому твій профіль у соц. мережах точно збагатиться яскравими світлинами. Працює музей у будні дні, окрім середи, з 12 до 20:00. У вихідні дні музей відкривається об 11 годині. Ціна квитка – 30 грн., для студентів – 15 грн.







Якщо ти плануєш подорож з дітьми, то їм рекомендуємо відвідати академію "Робологікум", яка знаходиться зовсім поруч з музеєм. Це унікальний майданчик , де діти зможуть дізнатись про цікаві винаходи людства, побачити, як змінювалась техніка протягом років та "доторкнутись" майже до кожної професії. Навіть дорослому тут буде цікаво ;)

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