Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних

Розповіли, скільки пацієнтів звернулося за медичною допомогою до Луцької міської клінічної лікарні за 15-16 вересня.Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.Зазначають, що до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 105 пацієнтів: госпіталізували 66, надали амбулаторну допомогу 39-ом.«У травмпункт звернулося 133 постраждалих, з них 28 – з переломами. 3 пацієнти було у стані сильного алкогольного сп’яніння. 4 покусали тварини. 16 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 22 операції», – йдеться у дописі.