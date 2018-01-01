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Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних

Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних
Розповіли, скільки пацієнтів звернулося за медичною допомогою до Луцької міської клінічної лікарні за 15-16 вересня.

Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.

Зазначають, що до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 105 пацієнтів: госпіталізували 66, надали амбулаторну допомогу 39-ом.

«У травмпункт звернулося 133 постраждалих, з них 28 – з переломами. 3 пацієнти було у стані сильного алкогольного сп’яніння. 4 покусали тварини. 16 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 22 операції», – йдеться у дописі.

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Теги: лікарня, Луцьк
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