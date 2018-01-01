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На Волині дитина напилась до алкогольної коми

На Волині дитина напилась до алкогольної коми
На Волині в одному із сіл області знайшли школярку, яка напилась до втрати свідомості.

Відтак, люди виявили 13-річна дівчинку без свідомості на узбіччі дороги. На місце події негайно прибули медики, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікар "швидкої" не виявив ознак травм, насильства, проте відчув від підлітка різкий запах алкоголю.

Медики надали допомогу та негайно доставили невідому пацієнтку з діагнозом: «Гостра алкогольна інтоксикація тяжкого ступеня. Алкогольна кома» до дитячого лікувального закладу.

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Теги: кома, алкоголь, дитина
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