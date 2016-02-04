У Луцьку відбудеться хресний хід з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на Різдво Пресвятої Богородиці відбудеться хресний хід.
21 вересня, у п'ятницю, на Різдво Пресвятої Богородиці (народна назва торжества – Друга Пречиста), коли особливо вшановується Її чудодійний Холмський образ, відбудеться щорічне паломництво до Музею волинської ікони. Адже там зберігається оригінал (ХІ ст.) цієї великої реліквії Русі-України, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
О 12:30 хресний хід вирушить від кафедрального собору Святої Трійці до музею, де перед іконою правитимуть акафіст.
"Цього року молитовний намір паломництва – прохання про скоре визнання Вселенським Патріархатом автокефалії Української Церкви та об'єднання православних українців", - йдеться у повідомленні.
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21 вересня, у п'ятницю, на Різдво Пресвятої Богородиці (народна назва торжества – Друга Пречиста), коли особливо вшановується Її чудодійний Холмський образ, відбудеться щорічне паломництво до Музею волинської ікони. Адже там зберігається оригінал (ХІ ст.) цієї великої реліквії Русі-України, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
О 12:30 хресний хід вирушить від кафедрального собору Святої Трійці до музею, де перед іконою правитимуть акафіст.
"Цього року молитовний намір паломництва – прохання про скоре визнання Вселенським Патріархатом автокефалії Української Церкви та об'єднання православних українців", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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