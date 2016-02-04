У Луцьку відбудеться хресний хід з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці

У Луцьку на Різдво Пресвятої Богородиці відбудеться хресний хід.21 вересня, у п'ятницю, на Різдво Пресвятої Богородиці (народна назва торжества – Друга Пречиста), коли особливо вшановується Її чудодійний Холмський образ, відбудеться щорічне паломництво до Музею волинської ікони. Адже там зберігається оригінал (ХІ ст.) цієї великої реліквії Русі-України, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.О 12:30 хресний хід вирушить від кафедрального собору Святої Трійці до музею, де перед іконою правитимуть акафіст."Цього року молитовний намір паломництва – прохання про скоре визнання Вселенським Патріархатом автокефалії Української Церкви та об'єднання православних українців", - йдеться у повідомленні.