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На Волині легковик влетів у підводу. ФОТО

На Волині легковик влетів у підводу. ФОТО
На автодорозі Камінь-Каширський – Пнівне ЗАЗ Ланос зіткнувся з кінною підводою.

Про це пише Волинь-Нова.

Внаслідок зіткнення постраждав 61-річний їздовий, житель Каменя-Каширського. З серйозними тілесними ушкодженнями його госпіталізували до відділення травматології центральної районної лікарні.

Відомо, що за кермом автівки перебувала 27-річна мешканка райцентру. У постраждалого чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці.

Наразі триває слідство, яке встановить повну картину того, як і чому сталася пригода.

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Теги: Волинь, ДТП, аварія
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