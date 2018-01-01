На Волині легковик влетів у підводу. ФОТО
Сьогодні, 15:54
На автодорозі Камінь-Каширський – Пнівне ЗАЗ Ланос зіткнувся з кінною підводою.
Про це пише Волинь-Нова.
Внаслідок зіткнення постраждав 61-річний їздовий, житель Каменя-Каширського. З серйозними тілесними ушкодженнями його госпіталізували до відділення травматології центральної районної лікарні.
Відомо, що за кермом автівки перебувала 27-річна мешканка райцентру. У постраждалого чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці.
Наразі триває слідство, яке встановить повну картину того, як і чому сталася пригода.
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Про це пише Волинь-Нова.
Внаслідок зіткнення постраждав 61-річний їздовий, житель Каменя-Каширського. З серйозними тілесними ушкодженнями його госпіталізували до відділення травматології центральної районної лікарні.
Відомо, що за кермом автівки перебувала 27-річна мешканка райцентру. У постраждалого чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ключиці.
Наразі триває слідство, яке встановить повну картину того, як і чому сталася пригода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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