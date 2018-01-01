Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО

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Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав світлини з відпочинку.
Так, на фото, які він оприлюднив у Facebook, Савчук рибалить зі своїми друзями.
Зі світлин видно, що компанії вдалося зловити чимало рибин.
"Особливості місцевого відпочинку: частина друга!" - підписав знімки освітянин.
Нагадаємо, напередодні ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав результати свого "тихого полювання".
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Так, на фото, які він оприлюднив у Facebook, Савчук рибалить зі своїми друзями.
Зі світлин видно, що компанії вдалося зловити чимало рибин.
"Особливості місцевого відпочинку: частина друга!" - підписав знімки освітянин.
Нагадаємо, напередодні ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав результати свого "тихого полювання".
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