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Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО

Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав світлини з відпочинку.

Так, на фото, які він оприлюднив у Facebook, Савчук рибалить зі своїми друзями.

Зі світлин видно, що компанії вдалося зловити чимало рибин.

"Особливості місцевого відпочинку: частина друга!" - підписав знімки освітянин.

Нагадаємо, напередодні ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав результати свого "тихого полювання".

Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО
Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО
Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО
Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО

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Теги: Петро Савчук, ЛНТУ, гриби, риба, відпочинок
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