Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО

Петро Савчук показав світлини з відпочинку.



Так, на фото, які він оприлюднив у Facebook, Савчук рибалить зі своїми друзями.



Зі світлин видно, що компанії вдалося зловити чимало рибин.



"Особливості місцевого відпочинку: частина друга!" - підписав знімки освітянин.



Нагадаємо, напередодні ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук





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