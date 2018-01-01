В Україні заборонили ліки від нежитю
Сьогодні, 18:37
Від вівторка, 18 вересня, в Україні встановили постійну заборону на іноземні препарати, які застосовують для лікування риніту та закладеності носа.
Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Мова йде про ACATAR ACTI-TABS, блістери по 12 таблеток. Виробником ліків є US Pharmacia Sp.z o.o. (Польща).
Під постійну заборону потрапив препарат CIRRUS DUO у блістерах по 6 таблеток. Виробник – USB Pharma GmbH (Німеччина).
Заборону встановили через обіг незареєстрованих в Україні зазначених препаратів.
Застосовують ліки для полегшення симптомів риніту, таких як набряк слизових оболонок носу і навколоносових пазух, нежить, закладеність носа і чхання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Мова йде про ACATAR ACTI-TABS, блістери по 12 таблеток. Виробником ліків є US Pharmacia Sp.z o.o. (Польща).
Під постійну заборону потрапив препарат CIRRUS DUO у блістерах по 6 таблеток. Виробник – USB Pharma GmbH (Німеччина).
Заборону встановили через обіг незареєстрованих в Україні зазначених препаратів.
Застосовують ліки для полегшення симптомів риніту, таких як набряк слизових оболонок носу і навколоносових пазух, нежить, закладеність носа і чхання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 вересня
Сьогодні, 19:00
«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
В Україні заборонили ліки від нежитю
Сьогодні, 18:37
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Сьогодні, 18:25