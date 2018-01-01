В Україні заборонили ліки від нежитю





Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише



Мова йде про ACATAR ACTI-TABS, блістери по 12 таблеток. Виробником ліків є US Pharmacia Sp.z o.o. (Польща).



Під постійну заборону потрапив препарат CIRRUS DUO у блістерах по 6 таблеток. Виробник – USB Pharma GmbH (Німеччина).



Заборону встановили через обіг незареєстрованих в Україні зазначених препаратів.



Застосовують ліки для полегшення симптомів риніту, таких як набряк слизових оболонок носу і навколоносових пазух, нежить, закладеність носа і чхання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від вівторка, 18 вересня, в Україні встановили постійну заборону на іноземні препарати, які застосовують для лікування риніту та закладеності носа.Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал Мова йде про ACATAR ACTI-TABS, блістери по 12 таблеток. Виробником ліків є US Pharmacia Sp.z o.o. (Польща).Під постійну заборону потрапив препарат CIRRUS DUO у блістерах по 6 таблеток. Виробник – USB Pharma GmbH (Німеччина).Заборону встановили через обіг незареєстрованих в Україні зазначених препаратів.Застосовують ліки для полегшення симптомів риніту, таких як набряк слизових оболонок носу і навколоносових пазух, нежить, закладеність носа і чхання.

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