вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні заборонили ліки від нежитю

В Україні заборонили ліки від нежитю
Від вівторка, 18 вересня, в Україні встановили постійну заборону на іноземні препарати, які застосовують для лікування риніту та закладеності носа.

Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.

Мова йде про ACATAR ACTI-TABS, блістери по 12 таблеток. Виробником ліків є US Pharmacia Sp.z o.o. (Польща).

Під постійну заборону потрапив препарат CIRRUS DUO у блістерах по 6 таблеток. Виробник – USB Pharma GmbH (Німеччина).

Заборону встановили через обіг незареєстрованих в Україні зазначених препаратів.

Застосовують ліки для полегшення симптомів риніту, таких як набряк слизових оболонок носу і навколоносових пазух, нежить, закладеність носа і чхання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заборона, медицина, препарати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 вересня
Сьогодні, 19:00
«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
В Україні заборонили ліки від нежитю
Сьогодні, 18:37
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Сьогодні, 18:25
У Луцьку відбудеться хресний хід з нагоди Різдва Пресвятої Богородиці
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
В Україні заборонили відомий антисептик та настойку В Україні заборонили відомий антисептик та настойку
14 вересень, 12:48
В Україні заборонили вакцину від небезпечних хвороб В Україні заборонили вакцину від небезпечних хвороб
13 вересень, 18:04
В Україні заборонили ще один медпрепарат В Україні заборонили ще один медпрепарат
11 вересень, 19:43
В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
30 серпень, 15:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Завжди з собою»: що в сумці стильної лучанки Діани Іванкової. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
 0
В Україні заборонили ліки від нежитю
Сьогодні, 18:37
 0
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8