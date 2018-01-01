На Волині водію маршрутки дали 3,5 років тюрми за смерть пішохода





Нагадаємо, що інцидент трапився 3 лютого 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.



Так, чоловік, перебуваючи за кермом пасажирського автобуса марки «Богдан А09202», рухався вулицею Шевченка в селі Липини Луцького району й, не вживши своєчасних заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, наїхав на пішохода, який переходив дорогу.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 64-річний пішохід отримав травми, був госпіталізований та за кілька днів помер у лікарні.



У ході досудового розслідування свідки ДТП повідомили про те, що водій під час руху автобуса розмовляв по телефону.



Попри те, що водій не визнав своєї вини, її було доведено зібраними під час розслідування доказами і суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині водія маршрутки засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі з а смерть пішохода Нагадаємо, що інцидент трапився 3 лютого 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.Так, чоловік, перебуваючи за кермом пасажирського автобуса марки «Богдан А09202», рухався вулицею Шевченка в селі Липини Луцького району й, не вживши своєчасних заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, наїхав на пішохода, який переходив дорогу.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 64-річний пішохід отримав травми, був госпіталізований та за кілька днів помер у лікарні.У ході досудового розслідування свідки ДТП повідомили про те, що водій під час руху автобуса розмовляв по телефону.Попри те, що водій не визнав своєї вини, її було доведено зібраними під час розслідування доказами і суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

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