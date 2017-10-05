«Завжди з собою»: що в сумці стильної лучанки Діани Іванкової. ВІДЕО

Сумка кожної дівчини – ніби окремий світ, секрети якого не всім дозволяють знати. Утім, луцький глянецьв рамках спільного звідеопроекту «Завжди з собою» вкотре дізнався, що носить в сумці неймовірна, чарівна та стильна лучанка. Цього разу героїнею випуску сталаЖінка розповіла, що підбирає сумку під настрій, а також залежно від пори року. Любить як маленькі, так і великі сумки. Якщо певні речі не вмістилися у сумку через її розмір, то їх красуня просто кладе у свій автомобіль.У її сумці завжди є улюблений iPhone, картки, водійське посвідчення, ключі від дому і авто. Жінка каже, що не експериментує з косметикою, тому носить з собою тільки стійку помаду. Окрім того, лучанка колекціонує окуляри, тож у її сумці завжди є одні із понад сотні.А ще у сумочці Діани Іванкової завжди є річ, з якою вона вже тривалий час не розлучається. Ця річ приїхала до неї з Китаю.Про що йдеться та які ще речі Діана Іванкова завжди має з собою, дізнайтеся, переглянувши сюжет.Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео, що носить у своїй сумці відома лучанка, переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.