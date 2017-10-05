«Завжди з собою»: що в сумці стильної лучанки Діани Іванкової. ВІДЕО
Сьогодні, 19:02
Сумка кожної дівчини – ніби окремий світ, секрети якого не всім дозволяють знати. Утім, луцький глянець Space magazine в рамках спільного з Інформаційним агентством ВолиньPost відеопроекту «Завжди з собою» вкотре дізнався, що носить в сумці неймовірна, чарівна та стильна лучанка. Цього разу героїнею випуску стала Діана Іванкова.
Жінка розповіла, що підбирає сумку під настрій, а також залежно від пори року. Любить як маленькі, так і великі сумки. Якщо певні речі не вмістилися у сумку через її розмір, то їх красуня просто кладе у свій автомобіль.
У її сумці завжди є улюблений iPhone, картки, водійське посвідчення, ключі від дому і авто. Жінка каже, що не експериментує з косметикою, тому носить з собою тільки стійку помаду. Окрім того, лучанка колекціонує окуляри, тож у її сумці завжди є одні із понад сотні.
А ще у сумочці Діани Іванкової завжди є річ, з якою вона вже тривалий час не розлучається. Ця річ приїхала до неї з Китаю.
Про що йдеться та які ще речі Діана Іванкова завжди має з собою, дізнайтеся, переглянувши сюжет.
Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео ми показували, що носить у своїй сумці відома лучанка, переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.
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Жінка розповіла, що підбирає сумку під настрій, а також залежно від пори року. Любить як маленькі, так і великі сумки. Якщо певні речі не вмістилися у сумку через її розмір, то їх красуня просто кладе у свій автомобіль.
У її сумці завжди є улюблений iPhone, картки, водійське посвідчення, ключі від дому і авто. Жінка каже, що не експериментує з косметикою, тому носить з собою тільки стійку помаду. Окрім того, лучанка колекціонує окуляри, тож у її сумці завжди є одні із понад сотні.
А ще у сумочці Діани Іванкової завжди є річ, з якою вона вже тривалий час не розлучається. Ця річ приїхала до неї з Китаю.
Про що йдеться та які ще речі Діана Іванкова завжди має з собою, дізнайтеся, переглянувши сюжет.
Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео ми показували, що носить у своїй сумці відома лучанка, переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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