У сільській школі під Луцьком влаштували день смайлика. ФОТО
Сьогодні, 16:42
У школі села Боратин, що під Луцьком, відзначили день смайлика.
Про це повідомили у спільноті "Школа Боратин".
"А Ви чули про День смайлика? Сьогодні таке свято відбулося у нас! Учні початкових класів відвідали мистецький куточок, де чудова майстриня Олена Шандалюк зобразила на щічках учнів веселого смайлика. Також у школі діє інформаційний куточок, де усі охочі мають змогу ознайомитись з цікавою інформацією про цей день", - йдеться у дописі.
Довідково:
19 вересня відзначається незвичне свято – день народження електронного «смайлика». У далекому 1982 році професор Скотт Фалман запропонував висловлювати настрій трьома символами. Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування. Пізніше «смайлик» з'явився на листівках, футболках, рюкзаках, чашках та інших предметах.
За 36 років з'явилося безліч «смайликів», які несуть різне смислове і емоційне забарвлення. Однак перший «усміхнений колобок» досі не втрачає своєї популярності у всьому світі.
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Про це повідомили у спільноті "Школа Боратин".
"А Ви чули про День смайлика? Сьогодні таке свято відбулося у нас! Учні початкових класів відвідали мистецький куточок, де чудова майстриня Олена Шандалюк зобразила на щічках учнів веселого смайлика. Також у школі діє інформаційний куточок, де усі охочі мають змогу ознайомитись з цікавою інформацією про цей день", - йдеться у дописі.
Довідково:
19 вересня відзначається незвичне свято – день народження електронного «смайлика». У далекому 1982 році професор Скотт Фалман запропонував висловлювати настрій трьома символами. Символ «усміхненого обличчя» став незамінним атрибутом електронного листування. Пізніше «смайлик» з'явився на листівках, футболках, рюкзаках, чашках та інших предметах.
За 36 років з'явилося безліч «смайликів», які несуть різне смислове і емоційне забарвлення. Однак перший «усміхнений колобок» досі не втрачає своєї популярності у всьому світі.
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