У сільській школі під Луцьком влаштували день смайлика. ФОТО

У школі села Боратин, що під Луцьком, відзначили день смайлика.Про це повідомили у спільноті "Школа Боратин"."А Ви чули про День смайлика? Сьогодні таке свято відбулося у нас! Учні початкових класів відвідали мистецький куточок, де чудова майстринязобразила на щічках учнів веселого смайлика. Також у школі діє інформаційний куточок, де усі охочі мають змогу ознайомитись з цікавою інформацією про цей день", - йдеться у дописі.