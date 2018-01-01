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Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +24…+26.

Вітер південний, західний і південно-західний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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