Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +24…+26.
Вітер південний, західний і південно-західний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,
Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +24…+26.
Вітер південний, західний і південно-західний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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