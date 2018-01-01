Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 20 вересня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,

Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +24…+26.



Вітер південний, західний і південно-західний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві,Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +24…+26.Вітер південний, західний і південно-західний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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