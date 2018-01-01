Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя





Про це розповіла директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська, – пише



За її словами, група швидкого реагування працює над тим, щоб у місті не спалювали ні сміття, ні рослинності. Зараз це особливо актуально, оскільки люди наводять лад на присадибних ділянках.



«Інспектори складають на порушників адмінпротоколи про притягнення до адміністративної відповідальності. Міру штрафу визначає безпосередньо адміністративна комісія. Він може сягати від 340 до 810 гривень», - розповіла посадовець.



Вона додала, що цю проблему легко вирішити, якщо звернутись до ЖКГ чи «Луцькспецкомунтрансу». Вартість послуги, за словами Сиротинської, становитиме не більше 100 гривень.



Посадовець поінформувала, що найбільше порушують заборону про спалення у приватному секторі на вулицях Львівській, Тарасовій, Володимирській, Теремнівській, мікрорайонах Малому Омелянику та Балці.



До слова, розпорядження «Про заборону спалювання листя, залишків сухої рослинності та побутових відходів у місті Луцьку вступило в дію 18 вересня 2012 року.

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