У Луцьку нагородили організаторів фестивалю «Берегиня»
Сьогодні, 19:18
У Луцьку підбили підсумки проведення восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору ”Берегиня”.
Нагородили учасників та організаторів фестивалю під час розширеного засідання колегії управління культури, з питань релігії та національностей, яке відбулося сьогодні, 19 вересня 2018 року у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
У роботі колегії взяли участь і високопосадовці - голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко та заступник голови обласної ради Роман Карпюк.
Також на розширене засідання були запрошені керівники установ культури та мистецтва обласної комунальної власності, начальники відділів та завідувачі секторів культури райдержадміністрацій та міст обласного значення, члени колегії та працівники апарату.
"Організований фестиваль «Берегиня» і до сьогодні отримує схвальні відгуки з інших областей та із-закордону. Люди вражені масштабами та колоритами волинських артистів, які популяризують фольклорну та народну творчість. А особливо їм сподобалося – що усіх безкоштовно пригощали. Тут відразу відчувається щедра волинська душа", - розпочав нагородження керівник найвищої виконавчої гілки влади в області.
Тож за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, високу професійну майстерність, активну участь в організації та проведенні Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
Олену Горнік - начальника відділу культури Ратнівської районної державної адміністрації;
Світлану Назарук - начальника відділу культури Старовижівської районної державної адміністрації;
Людмилу Натанчук - артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка;
працівників Обласного науково-методичного центру культури:
Віталія Клімчука - заступника директора;
Любов Рожнову – директора;
Ірину Хмілевську - фольклориста, провідного методиста з народної творчості відділу аматорського мистецтва та народної творчості.
Також оголосили подяку голови обласної державної адміністрації:
Галині Дрозд - головному бібліотекареві відділу обробки та організації каталогів Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;
Оксані Кобі - провідному бібліотекареві відділу комплектування фондів та каталогізування документів обласної бібліотеки для юнацтва.
працівникам Обласного науково-методичного центру культури:
Олені Мартинович - провідному методистові з фольклору відділу аматорського мистецтва та народної творчості;
Ніні Фурдило - головному режисерові, організатору творчої та виробничої діяльності.
Долучилися до привітань та нагородження начальниця управління культури, з питань релігії та національностей Ольга Чубара, заступник голови обласної ради Роман Карпюк та директорка Обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова.
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Нагородили учасників та організаторів фестивалю під час розширеного засідання колегії управління культури, з питань релігії та національностей, яке відбулося сьогодні, 19 вересня 2018 року у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка.
У роботі колегії взяли участь і високопосадовці - голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко та заступник голови обласної ради Роман Карпюк.
Також на розширене засідання були запрошені керівники установ культури та мистецтва обласної комунальної власності, начальники відділів та завідувачі секторів культури райдержадміністрацій та міст обласного значення, члени колегії та працівники апарату.
"Організований фестиваль «Берегиня» і до сьогодні отримує схвальні відгуки з інших областей та із-закордону. Люди вражені масштабами та колоритами волинських артистів, які популяризують фольклорну та народну творчість. А особливо їм сподобалося – що усіх безкоштовно пригощали. Тут відразу відчувається щедра волинська душа", - розпочав нагородження керівник найвищої виконавчої гілки влади в області.
Тож за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, високу професійну майстерність, активну участь в організації та проведенні Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
Олену Горнік - начальника відділу культури Ратнівської районної державної адміністрації;
Світлану Назарук - начальника відділу культури Старовижівської районної державної адміністрації;
Людмилу Натанчук - артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка;
працівників Обласного науково-методичного центру культури:
Віталія Клімчука - заступника директора;
Любов Рожнову – директора;
Ірину Хмілевську - фольклориста, провідного методиста з народної творчості відділу аматорського мистецтва та народної творчості.
Також оголосили подяку голови обласної державної адміністрації:
Галині Дрозд - головному бібліотекареві відділу обробки та організації каталогів Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;
Оксані Кобі - провідному бібліотекареві відділу комплектування фондів та каталогізування документів обласної бібліотеки для юнацтва.
працівникам Обласного науково-методичного центру культури:
Олені Мартинович - провідному методистові з фольклору відділу аматорського мистецтва та народної творчості;
Ніні Фурдило - головному режисерові, організатору творчої та виробничої діяльності.
Долучилися до привітань та нагородження начальниця управління культури, з питань релігії та національностей Ольга Чубара, заступник голови обласної ради Роман Карпюк та директорка Обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова.
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