У Луцьку нагородили організаторів фестивалю «Берегиня»

У Луцьку підбили підсумки проведення восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору ”Берегиня”.Нагородили учасників та організаторів фестивалю під час розширеного засідання колегії управління культури, з питань релігії та національностей, яке відбулося сьогодні, 19 вересня 2018 року у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДАУ роботі колегії взяли участь і високопосадовці - голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко та заступник голови обласної радиТакож на розширене засідання були запрошені керівники установ культури та мистецтва обласної комунальної власності, начальники відділів та завідувачі секторів культури райдержадміністрацій та міст обласного значення, члени колегії та працівники апарату."Організований фестиваль «Берегиня» і до сьогодні отримує схвальні відгуки з інших областей та із-закордону. Люди вражені масштабами та колоритами волинських артистів, які популяризують фольклорну та народну творчість. А особливо їм сподобалося – що усіх безкоштовно пригощали. Тут відразу відчувається щедра волинська душа", - розпочав нагородження керівник найвищої виконавчої гілки влади в області.Тож за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, високу професійну майстерність, активну участь в організації та проведенні Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації:- начальника відділу культури Ратнівської районної державної адміністрації;- начальника відділу культури Старовижівської районної державної адміністрації;- артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка;працівників Обласного науково-методичного центру культури:- заступника директора;– директора;- фольклориста, провідного методиста з народної творчості відділу аматорського мистецтва та народної творчості.Також оголосили подяку голови обласної державної адміністрації:- головному бібліотекареві відділу обробки та організації каталогів Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;- провідному бібліотекареві відділу комплектування фондів та каталогізування документів обласної бібліотеки для юнацтва.працівникам Обласного науково-методичного центру культури:- провідному методистові з фольклору відділу аматорського мистецтва та народної творчості;- головному режисерові, організатору творчої та виробничої діяльності.Долучилися до привітань та нагородження начальниця управління культури, з питань релігії та національностей, заступник голови обласної радита директорка Обласного науково-методичного центру культури