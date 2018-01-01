вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах

Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах
Луцький кондитер разом з іншими учасниками шоу "Король десертів" робитиме торт у вигляді Даши Астаф'євої.

"Солодка" битва за звання найкращого кондитера України у кулінарному проекті "Король десертів" на телеканалі "1+1" продовжується, - пише ТСН.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО

Сьогодні о 21:30 сім учасників проходитимуть нові непрості випробування від суддів Стефана Вайттинадана, Тетяни Вербицької і Кирила Сміяна.

Атмосфера на кухні наповниться жагою до перемоги й ароматом крему "Маскарпоне", а кондитери ледь стримуватимуть емоції, бо одні конкурси їх відверто шокуватимуть, а інші – змусять досхочу насміятись.

Одне з випробувань об’єднає учасників реаліті в одну команду – кондитери робитимуть торт у вигляді секс-символу України Даші Астаф’євої в натуральну величину. Перед очима кулінарів буде фото співачки, яке вони мають у точності відтворити у своєму десерті.

Кожен з учасників проекту відповідатиме за певну частину тіла, а готовий торт вагою 60 кг оцінюватиме сама Астаф’єва.

Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах


Окрім цього, судді підготували для кондитерів ще два конкурси: їм необхідно буде приготувати тематичні капкейки, пересуваючись на роликах, після чого команда хлопців змагатиметься проти команди дівчат у приготуванні "веселкових" тортів з використанням натуральних барвників: фруктів, овочів та ягід.

Боротьбу за титул "короля десертів" продовжили 7 учасників: Антон Линда з Луцька, Марина Собко, Руслан Вичеров, Олег Чередниченко, Валентина Краєвська, Рузанна Щербина і Наталія Микуліч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Король десертів, Луцьк, Антон Линда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Президент нагородив премією волинського науковця
Сьогодні, 17:23
Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах
Сьогодні, 17:18
Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя
Сьогодні, 16:55
У сільській школі під Луцьком влаштували день смайлика. ФОТО
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів» Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»
12 вересень, 15:19
Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО
13 вересень, 09:05
Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО
06 вересень, 08:50
Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя
Сьогодні, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Сьогодні, 17:31
 0
Президент нагородив премією волинського науковця
Сьогодні, 17:23
 0
Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах
Сьогодні, 17:18
 0
Як карають лучан, які спалюють сміття та сухе листя
Сьогодні, 16:55
 0
У сільській школі під Луцьком влаштували день смайлика. ФОТО
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8