Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах





"Солодка" битва за звання найкращого кондитера України у кулінарному проекті "Король десертів" на телеканалі "1+1" продовжується, - пише



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Сьогодні о 21:30 сім учасників проходитимуть нові непрості випробування від суддів Стефана Вайттинадана, Тетяни Вербицької і Кирила Сміяна.



Атмосфера на кухні наповниться жагою до перемоги й ароматом крему "Маскарпоне", а кондитери ледь стримуватимуть емоції, бо одні конкурси їх відверто шокуватимуть, а інші – змусять досхочу насміятись.



Одне з випробувань об’єднає учасників реаліті в одну команду – кондитери робитимуть торт у вигляді секс-символу України Даші Астаф’євої в натуральну величину. Перед очима кулінарів буде фото співачки, яке вони мають у точності відтворити у своєму десерті.



Кожен з учасників проекту відповідатиме за певну частину тіла, а готовий торт вагою 60 кг оцінюватиме сама Астаф’єва.







Окрім цього, судді підготували для кондитерів ще два конкурси: їм необхідно буде приготувати тематичні капкейки, пересуваючись на роликах, після чого команда хлопців змагатиметься проти команди дівчат у приготуванні "веселкових" тортів з використанням натуральних барвників: фруктів, овочів та ягід.



Боротьбу за титул "короля десертів" продовжили 7 учасників: Антон Линда з Луцька, Марина Собко, Руслан Вичеров, Олег Чередниченко, Валентина Краєвська, Рузанна Щербина і Наталія Микуліч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький кондитер разом з іншими учасниками шоу "Король десертів" робитиме торт у вигляді Даши Астаф'євої."Солодка" битва за звання найкращого кондитера України у кулінарному проекті "Король десертів" на телеканалі "1+1" продовжується, - пише ТСН Сьогодні о 21:30 сім учасників проходитимуть нові непрості випробування від суддівАтмосфера на кухні наповниться жагою до перемоги й ароматом крему "Маскарпоне", а кондитери ледь стримуватимуть емоції, бо одні конкурси їх відверто шокуватимуть, а інші – змусять досхочу насміятись.Одне з випробувань об’єднає учасників реаліті в одну команду – кондитери робитимуть торт у вигляді секс-символу України Даші Астаф’євої в натуральну величину. Перед очима кулінарів буде фото співачки, яке вони мають у точності відтворити у своєму десерті.Кожен з учасників проекту відповідатиме за певну частину тіла, а готовий торт вагою 60 кг оцінюватиме сама Астаф’єва.Окрім цього, судді підготували для кондитерів ще два конкурси: їм необхідно буде приготувати тематичні капкейки, пересуваючись на роликах, після чого команда хлопців змагатиметься проти команди дівчат у приготуванні "веселкових" тортів з використанням натуральних барвників: фруктів, овочів та ягід.Боротьбу за титул "короля десертів" продовжили 7 учасників:

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