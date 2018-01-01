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Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО

Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
В Шацьку впорядкували територію селищного кладовища.

Толока, яка відбулася у вівторок, 18 вересня, з ініціативи Шацької селищної ради, мала за мету очистити шацьке кладовище від заростей акації, - пише Район. Шацьк.

До прибирання долучилися працівники селищної ради на чолі з в.о. голови Людмилою Цевух, депутати селищної ради, представники Шацького лісового коледжу та небайдужі шачани.

Декілька годин роботи - і цвинтар у Шацьку набув охайного вигляду.

Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО


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Теги: Шацьк, могили
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