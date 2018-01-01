Захаращений цвинтар у Шацьку прибрали. ФОТО
Сьогодні, 17:31
В Шацьку впорядкували територію селищного кладовища.
Толока, яка відбулася у вівторок, 18 вересня, з ініціативи Шацької селищної ради, мала за мету очистити шацьке кладовище від заростей акації, - пише Район. Шацьк.
До прибирання долучилися працівники селищної ради на чолі з в.о. голови Людмилою Цевух, депутати селищної ради, представники Шацького лісового коледжу та небайдужі шачани.
Декілька годин роботи - і цвинтар у Шацьку набув охайного вигляду.
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Толока, яка відбулася у вівторок, 18 вересня, з ініціативи Шацької селищної ради, мала за мету очистити шацьке кладовище від заростей акації, - пише Район. Шацьк.
До прибирання долучилися працівники селищної ради на чолі з в.о. голови Людмилою Цевух, депутати селищної ради, представники Шацького лісового коледжу та небайдужі шачани.
Декілька годин роботи - і цвинтар у Шацьку набув охайного вигляду.
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