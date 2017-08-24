Волиняни – серед переможців світових змагань з веслування

Волинські спортсмени показали гарні результати на змаганнях з веслування на байдарках і каное у Польщі.14-16 вересня в Польському місті Познань відбулися грандіозні змагання з веслування на байдарках і каное «ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ-2018», - повідомили у Ковельській міській федерації каное.Більше 700 учасників з 36 країн Світу виявили бажання помірятися своєю спортивною підготовкою та майстерністю.Волинь у складі збірної команди України представляли шість ковельських каноїстів.Найкращий результат в команді показавякий виборов золото та бронзу в індивідуальних гонках стартів Світового рівня. Золото він здобув в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а бронзу – на 1000 м.Близькою до перемоги була ковельська каное-четвірка в складі, які в запеклій боротьбі на 500 метровій дистанції вибороли ІV місце.Гузь Андрій в дуеті з Борсуком Павлом намагалися вибороти 3 місце, але на долю секунди поступилися бронзовим призерам та фінішували четвертими.в каное-одиночці на дистанції 500 метрів фінішувала сьомою, а в каное-двійці з напарницею з Черкас на дистанції 200 м. показали шостий світовий результат.