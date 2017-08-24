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Волиняни – серед переможців світових змагань з веслування

Волиняни – серед переможців світових змагань з веслування
Волинські спортсмени показали гарні результати на змаганнях з веслування на байдарках і каное у Польщі.

14-16 вересня в Польському місті Познань відбулися грандіозні змагання з веслування на байдарках і каное «ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ-2018», - повідомили у Ковельській міській федерації каное.

Більше 700 учасників з 36 країн Світу виявили бажання помірятися своєю спортивною підготовкою та майстерністю.

Волинь у складі збірної команди України представляли шість ковельських каноїстів.

Найкращий результат в команді показав Павло Борсук який виборов золото та бронзу в індивідуальних гонках стартів Світового рівня. Золото він здобув в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, а бронзу – на 1000 м.

Близькою до перемоги була ковельська каное-четвірка в складі Борсука Павла, Гочачка Влада, Гузя Андрія та Яковлєва Сергія, які в запеклій боротьбі на 500 метровій дистанції вибороли ІV місце.

Гузь Андрій в дуеті з Борсуком Павлом намагалися вибороти 3 місце, але на долю секунди поступилися бронзовим призерам та фінішували четвертими.

Калитюк Василина в каное-одиночці на дистанції 500 метрів фінішувала сьомою, а в каное-двійці з напарницею з Черкас на дистанції 200 м. показали шостий світовий результат.

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Теги: спорт, каное
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