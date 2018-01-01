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Смертельне отруєння на Волині: медики розповіли про стан постраждалих

Смертельне отруєння на Волині: медики розповіли про стан постраждалих
Вагітна жінка та двоє хлопчиків, які отруїлись у селі Боровне Камінь-Каширського району, проходять обстеження у районній лікарні.

Наразі вони проходять обстеження. Лікарі припускають харчове отруєння, - про це у коментарі інтернет-виданню Волинь24 повідомила головний лікар Камінь-Каширської центральної районної лікарні Людмила Потягайло.

«Стан дітей і мами на сьогодні (19 вересня, - ред.) задовільний. Їхньому життю уже нічого не загрожує. Наразі вони проходять обстеження», - зазначила лікар.

Вона додала, що двоє хлопчиків та матір потрапили до лікарні у відносно задовільному стані із типовими симптомами отруєння: блювота та розлади шлунку.

«Симптоми подібні до кишкової інфекції. Враховуючи, що це була вся сім’я і всі одночасно захворіли, то можна припустити що це саме харчове отруєння», - підсумувала Людмила Потягайло.

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Нагадаємо, 18 вересня до лікарні у Камені-Каширському доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер. Ще один хлопчик перебуває на лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні.

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Теги: отруєння, діти, Волинь
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