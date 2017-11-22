Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Сьогодні, 18:25
Луцький фотограф Ірина Кабанова показала, як осіння пора полонила місто.
Яскраву фотодобірку вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Сліди осені, або Одного разу вулицями міста..." - так написала авторка світлин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Осінь у луцькому парку. ФОТО
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Яскраву фотодобірку вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Сліди осені, або Одного разу вулицями міста..." - так написала авторка світлин.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Осінь у луцькому парку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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