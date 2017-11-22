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Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь

Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцький фотограф Ірина Кабанова показала, як осіння пора полонила місто.

Яскраву фотодобірку вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Сліди осені, або Одного разу вулицями міста..." - так написала авторка світлин.

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Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь
Луцька фотографка показала, як «наслідила» осінь

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Теги: фото, осінь
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