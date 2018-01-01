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«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО

«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО
Журналісти поспілкувалися з ученицею луцької школи №17, у якої вчора невідома зняла сережки, та її мамою.

Коли школярка Дар'я Теслюк вийшла у вбиральню, до неї підійшла жінка, яку дівчинка сприйняла за медпрацівника, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Я тут стояла, а вона сказала, що перевіряє вуха. Я подумала, що це медсестра. Вона перевірила. Я не відчула, як вона знімає сережки", - каже дівчинка.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: діти, крадіжка, сережки, школа
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