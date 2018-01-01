«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
Журналісти поспілкувалися з ученицею луцької школи №17, у якої вчора невідома зняла сережки, та її мамою.
Коли школярка Дар'я Теслюк вийшла у вбиральню, до неї підійшла жінка, яку дівчинка сприйняла за медпрацівника, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Я тут стояла, а вона сказала, що перевіряє вуха. Я подумала, що це медсестра. Вона перевірила. Я не відчула, як вона знімає сережки", - каже дівчинка.
Детальніше - у сюжеті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО
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Коли школярка Дар'я Теслюк вийшла у вбиральню, до неї підійшла жінка, яку дівчинка сприйняла за медпрацівника, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Я тут стояла, а вона сказала, що перевіряє вуха. Я подумала, що це медсестра. Вона перевірила. Я не відчула, як вона знімає сережки", - каже дівчинка.
Детальніше - у сюжеті.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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