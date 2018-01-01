«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО

Журналісти поспілкувалися з ученицею луцької школи №17, у якої вчора невідома зняла сережки, та її мамою.Коли школяркавийшла у вбиральню, до неї підійшла жінка, яку дівчинка сприйняла за медпрацівника, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині."Я тут стояла, а вона сказала, що перевіряє вуха. Я подумала, що це медсестра. Вона перевірила. Я не відчула, як вона знімає сережки", - каже дівчинка.Детальніше - у сюжеті.