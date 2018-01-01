Через смерть хлопчика від отруєння волинська поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 19:31
Через смерть хлопчика після отруєння у селі на Волині поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.
«Госпіталізували трьох дітей віком від 2 до 4 років, дворічний хлопчик помер з ознаками харчового отруєння. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з додатковою відміткою «Нещасний випадок», – кажуть у поліції.
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Наразі тіло померлої дитини направили на експертизу. На місці також працювали співробітники Держспоживслужби.
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«Після проведення всіх необхідних експертиз встановлять причину смерті. Тоді стане відомо, як надалі розвиватимуться події», – коментують у поліції.
Нагадаємо, 18 вересня до лікарні у Камені-Каширському доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер. Ще один хлопчик перебуває на лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні.
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Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.
«Госпіталізували трьох дітей віком від 2 до 4 років, дворічний хлопчик помер з ознаками харчового отруєння. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з додатковою відміткою «Нещасний випадок», – кажуть у поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Померла дитина, яка отруїлася у волинському селі
Наразі тіло померлої дитини направили на експертизу. На місці також працювали співробітники Держспоживслужби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики повідомили про стан сім’ї, яка отруїлась у селі на Волині
«Після проведення всіх необхідних експертиз встановлять причину смерті. Тоді стане відомо, як надалі розвиватимуться події», – коментують у поліції.
Нагадаємо, 18 вересня до лікарні у Камені-Каширському доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер. Ще один хлопчик перебуває на лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні.
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