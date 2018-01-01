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Через смерть хлопчика від отруєння волинська поліція відкрила кримінал

Через смерть хлопчика від отруєння волинська поліція відкрила кримінал
Через смерть хлопчика після отруєння у селі на Волині поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інтернет-виданню Волинь24 повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.

«Госпіталізували трьох дітей віком від 2 до 4 років, дворічний хлопчик помер з ознаками харчового отруєння. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з додатковою відміткою «Нещасний випадок», – кажуть у поліції.

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Наразі тіло померлої дитини направили на експертизу. На місці також працювали співробітники Держспоживслужби.

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«Після проведення всіх необхідних експертиз встановлять причину смерті. Тоді стане відомо, як надалі розвиватимуться події», – коментують у поліції.

Нагадаємо, 18 вересня до лікарні у Камені-Каширському доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер. Ще один хлопчик перебуває на лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні.

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Теги: отруєння, діти, Волинь
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