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Найбільший соняшник України виріс на Волині. ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД

Найбільший соняшник України виріс на Волині. ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД
Донедавна панувала думка, що соняшник традиційно вирощують лише у південних та східних областях України. Адже і клімат там сухіший, і сонця більше.

Волинські аграрії вже декілька років поспіль спростовують цю думку. А у 2017 році їм вдалося майже втричі збільшити посівні площі та виробити на 253% соняшнику більше, ніж 2016 року, - пише Район.Любешів.

Найбільший в Україні кошик соняшника мав діаметр 47 сантиметрів. Його виростив 1995 року Василь Абрамович із села Люб'язь Любешівського району.

Довідково:

Соняшник – рослина сімейства айстрових. Має товсте прямо­стояче стебло і широке яскраво-жовте суцвіття. Цвіте у липні й серпні, насіння дозріває у вересні. Сучасні соняшники – окультурені рослини. В дикій природі ростуть кущами по кілька десятків подібних до ромашок маленьких квіточок.

Соняшник скеровує свою голову до сонця, а з настанням темряви опускає її донизу. Це спричинено наявністю в його стеблах ауксину – фітогормону, що регулює ріст. Збільшення його кількості у частині, на яку не потрапляють сонячні промені, змушує рослину тягнутися до світла. Коли соняшник стає достатньо високий, його геліо­тропні властивості проявляються слабше, квітка дивиться на схід.

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Теги: соняшник, рослини, рекорд
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