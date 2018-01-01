Найбільший соняшник України виріс на Волині. ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД





Волинські аграрії вже декілька років поспіль спростовують цю думку. А у 2017 році їм вдалося майже втричі збільшити посівні площі та виробити на 253% соняшнику більше, ніж 2016 року, - пише



Найбільший в Україні кошик соняшника мав діаметр 47 сантиметрів. Його виростив 1995 року Василь Абрамович із села Люб'язь Любешівського району.



Довідково:



Соняшник – рослина сімейства айстрових. Має товсте прямо­стояче стебло і широке яскраво-жовте суцвіття. Цвіте у липні й серпні, насіння дозріває у вересні. Сучасні соняшники – окультурені рослини. В дикій природі ростуть кущами по кілька десятків подібних до ромашок маленьких квіточок.



Соняшник скеровує свою голову до сонця, а з настанням темряви опускає її донизу. Це спричинено наявністю в його стеблах ауксину – фітогормону, що регулює ріст. Збільшення його кількості у частині, на яку не потрапляють сонячні промені, змушує рослину тягнутися до світла. Коли соняшник стає достатньо високий, його геліо­тропні властивості проявляються слабше, квітка дивиться на схід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донедавна панувала думка, що соняшник традиційно вирощують лише у південних та східних областях України. Адже і клімат там сухіший, і сонця більше.Волинські аграрії вже декілька років поспіль спростовують цю думку. А у 2017 році їм вдалося майже втричі збільшити посівні площі та виробити на 253% соняшнику більше, ніж 2016 року, - пише Район.Любешів Найбільший в Україні кошик соняшника мав діаметр 47 сантиметрів. Його виростив 1995 рокуіз села Люб'язь Любешівського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію