Найбільший соняшник України виріс на Волині. ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД
Сьогодні, 19:49
Донедавна панувала думка, що соняшник традиційно вирощують лише у південних та східних областях України. Адже і клімат там сухіший, і сонця більше.
Волинські аграрії вже декілька років поспіль спростовують цю думку. А у 2017 році їм вдалося майже втричі збільшити посівні площі та виробити на 253% соняшнику більше, ніж 2016 року, - пише Район.Любешів.
Найбільший в Україні кошик соняшника мав діаметр 47 сантиметрів. Його виростив 1995 року Василь Абрамович із села Люб'язь Любешівського району.
Довідково:
Соняшник – рослина сімейства айстрових. Має товсте прямостояче стебло і широке яскраво-жовте суцвіття. Цвіте у липні й серпні, насіння дозріває у вересні. Сучасні соняшники – окультурені рослини. В дикій природі ростуть кущами по кілька десятків подібних до ромашок маленьких квіточок.
Соняшник скеровує свою голову до сонця, а з настанням темряви опускає її донизу. Це спричинено наявністю в його стеблах ауксину – фітогормону, що регулює ріст. Збільшення його кількості у частині, на яку не потрапляють сонячні промені, змушує рослину тягнутися до світла. Коли соняшник стає достатньо високий, його геліотропні властивості проявляються слабше, квітка дивиться на схід.
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Волинські аграрії вже декілька років поспіль спростовують цю думку. А у 2017 році їм вдалося майже втричі збільшити посівні площі та виробити на 253% соняшнику більше, ніж 2016 року, - пише Район.Любешів.
Найбільший в Україні кошик соняшника мав діаметр 47 сантиметрів. Його виростив 1995 року Василь Абрамович із села Люб'язь Любешівського району.
Довідково:
Соняшник – рослина сімейства айстрових. Має товсте прямостояче стебло і широке яскраво-жовте суцвіття. Цвіте у липні й серпні, насіння дозріває у вересні. Сучасні соняшники – окультурені рослини. В дикій природі ростуть кущами по кілька десятків подібних до ромашок маленьких квіточок.
Соняшник скеровує свою голову до сонця, а з настанням темряви опускає її донизу. Це спричинено наявністю в його стеблах ауксину – фітогормону, що регулює ріст. Збільшення його кількості у частині, на яку не потрапляють сонячні промені, змушує рослину тягнутися до світла. Коли соняшник стає достатньо високий, його геліотропні властивості проявляються слабше, квітка дивиться на схід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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