У Нововолинську заборонили продавати алкоголь вночі
Сьогодні, 19:35
У Нововолинську заборонили продаж алкогольних напоїв у роздрібній торговій мережі з 22:00 до 08:00.
Відповідне рішення про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в нічний час доби прийняли депутати Нововолинської міської ради 19-го вересня на сесії, - пише Буг.
Міський голова Віктор Сапожніков зауважив, що дане рішення не стосується продажу алкогольних напоїв у закладах ресторанного господарства.
Разом з тим поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями на території Нововолинська та зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
Контроль за виконанням рішення поклали на Нововолинський відділ поліції.
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Відповідне рішення про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в нічний час доби прийняли депутати Нововолинської міської ради 19-го вересня на сесії, - пише Буг.
Міський голова Віктор Сапожніков зауважив, що дане рішення не стосується продажу алкогольних напоїв у закладах ресторанного господарства.
Разом з тим поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями на території Нововолинська та зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
Контроль за виконанням рішення поклали на Нововолинський відділ поліції.
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