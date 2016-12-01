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У Нововолинську заборонили продавати алкоголь вночі

У Нововолинську заборонили продавати алкоголь вночі
У Нововолинську заборонили продаж алкогольних напоїв у роздрібній торговій мережі з 22:00 до 08:00.

Відповідне рішення про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в нічний час доби прийняли депутати Нововолинської міської ради 19-го вересня на сесії, - пише Буг.

Міський голова Віктор Сапожніков зауважив, що дане рішення не стосується продажу алкогольних напоїв у закладах ресторанного господарства.

Разом з тим поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями на території Нововолинська та зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Контроль за виконанням рішення поклали на Нововолинський відділ поліції.

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Теги: алкоголь, ніч, продаж, Нововолинськ
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