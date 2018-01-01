У Луцьку збирали дитячі мрії





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Представники арт-марафону від телеканалу 1+1 приїхали до Луцька. Його куратори зібрали роботи, які діти малювали в лікарнях, аби потім сфотографувати їх і завдяки спеціальним технологіям запустити променем у небо - аби мрії здійснилися.



«А це я з лікарні їду додому», - розповідає 8-річна Поліна. Для неї це – найзаповітніше бажання. У дівчинки – злоякісна пухлина і вже кілька місяців вона лікується, тож усі її мрії – про життя після одужання. І подібні мрії – у більшості дітей в цій лікарні.



А волинські школярі переважно марять мандрами.



За день у Луцьку вдалося зібрати понат півтисячі дитячих малюнків-мрій.



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