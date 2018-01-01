У Луцьку збирали дитячі мрії
Сьогодні, 21:32
Журналісти та представники одного із фондів приїхали до Луцька, аби зібрати дитячі мрії.
Про це повідомляє ТСН.
Представники арт-марафону від телеканалу 1+1 приїхали до Луцька. Його куратори зібрали роботи, які діти малювали в лікарнях, аби потім сфотографувати їх і завдяки спеціальним технологіям запустити променем у небо - аби мрії здійснилися.
«А це я з лікарні їду додому», - розповідає 8-річна Поліна. Для неї це – найзаповітніше бажання. У дівчинки – злоякісна пухлина і вже кілька місяців вона лікується, тож усі її мрії – про життя після одужання. І подібні мрії – у більшості дітей в цій лікарні.
А волинські школярі переважно марять мандрами.
За день у Луцьку вдалося зібрати понат півтисячі дитячих малюнків-мрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН.
Представники арт-марафону від телеканалу 1+1 приїхали до Луцька. Його куратори зібрали роботи, які діти малювали в лікарнях, аби потім сфотографувати їх і завдяки спеціальним технологіям запустити променем у небо - аби мрії здійснилися.
«А це я з лікарні їду додому», - розповідає 8-річна Поліна. Для неї це – найзаповітніше бажання. У дівчинки – злоякісна пухлина і вже кілька місяців вона лікується, тож усі її мрії – про життя після одужання. І подібні мрії – у більшості дітей в цій лікарні.
А волинські школярі переважно марять мандрами.
За день у Луцьку вдалося зібрати понат півтисячі дитячих малюнків-мрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
Сьогодні, 22:08
«Авто трохи провалилося»: патрульні в Луцьку допомогли водію
Сьогодні, 21:55
У Луцьку збирали дитячі мрії
Сьогодні, 21:32
Кабмін схвалив угоду щодо поїздок в Грузію за ID-картками
Сьогодні, 20:10