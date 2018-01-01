«Авто трохи провалилося»: патрульні в Луцьку допомогли водію

У Луцьку патрульні допомогли водієві, чий автомобіль зупинився просто посеред дороги.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Патрульні прибули на вулицю Шевченка в Луцьку на виклик про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих. Але тут вони встановили, що Mercedes рухався дорогою, однак в якийсь момент водовідливна решітка, яка знаходиться в асфальті, потрапила під днище автомобіля.Машина навіть трохи провалилася під землю. Стурбований водій викликав патрульних.Ті, не гаючи ні вилини, знайшли підмогу з сусіднього магазину та витягнули транспортний засіб з-під «решіткової» пастки.На щастя, в цій автопригоді обійшлось без потерпілих, незначні ушкодження отримав лише автомобіль.Згодом водій зателефонував на службу 102 і залишив подяку поліцейським, які швидко прибули та допомогли професійно справитись з проблемою.