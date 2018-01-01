«Авто трохи провалилося»: патрульні в Луцьку допомогли водію
Сьогодні, 21:55
У Луцьку патрульні допомогли водієві, чий автомобіль зупинився просто посеред дороги.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Патрульні прибули на вулицю Шевченка в Луцьку на виклик про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих. Але тут вони встановили, що Mercedes рухався дорогою, однак в якийсь момент водовідливна решітка, яка знаходиться в асфальті, потрапила під днище автомобіля.
Машина навіть трохи провалилася під землю. Стурбований водій викликав патрульних.
Ті, не гаючи ні вилини, знайшли підмогу з сусіднього магазину та витягнули транспортний засіб з-під «решіткової» пастки.
На щастя, в цій автопригоді обійшлось без потерпілих, незначні ушкодження отримав лише автомобіль.
Згодом водій зателефонував на службу 102 і залишив подяку поліцейським, які швидко прибули та допомогли професійно справитись з проблемою.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Патрульні прибули на вулицю Шевченка в Луцьку на виклик про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих. Але тут вони встановили, що Mercedes рухався дорогою, однак в якийсь момент водовідливна решітка, яка знаходиться в асфальті, потрапила під днище автомобіля.
Машина навіть трохи провалилася під землю. Стурбований водій викликав патрульних.
Ті, не гаючи ні вилини, знайшли підмогу з сусіднього магазину та витягнули транспортний засіб з-під «решіткової» пастки.
На щастя, в цій автопригоді обійшлось без потерпілих, незначні ушкодження отримав лише автомобіль.
Згодом водій зателефонував на службу 102 і залишив подяку поліцейським, які швидко прибули та допомогли професійно справитись з проблемою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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