Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву

На території Княгининівської об’єднаної територіальної громади сфотографували черепаху.Світлини у спільноті «Княгининівська ОТГ» у соціальній мережі Facebook опублікувала«Ось таку красуню зустріли сьогодні на території нашої ОТГ» - йдеться в дописі.«Питання, скільки шансів вижити цій тваринці, якщо за метрів сто активно недоумкуваті люди палять траву? Чи встигне черепашка втекти від вогню?.. Чи не задушиться ядучим димом???.. Люди, вмикайте мозок!» - зазначила Сардак.Довідково:Єдиним представником ряду Черепах у фауні України є прісноводна Європейська болотна черепаха. Через нелегальне полювання цим черепахам загрожує винищення.