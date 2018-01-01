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Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву

Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
На території Княгининівської об’єднаної територіальної громади сфотографували черепаху.

Світлини у спільноті «Княгининівська ОТГ» у соціальній мережі Facebook опублікувала Ірина Сардак.

«Ось таку красуню зустріли сьогодні на території нашої ОТГ» - йдеться в дописі.

«Питання, скільки шансів вижити цій тваринці, якщо за метрів сто активно недоумкуваті люди палять траву? Чи встигне черепашка втекти від вогню?.. Чи не задушиться ядучим димом???.. Люди, вмикайте мозок!» - зазначила Сардак.

Довідково:

Єдиним представником ряду Черепах у фауні України є прісноводна Європейська болотна черепаха. Через нелегальне полювання цим черепахам загрожує винищення.

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Теги: природа, Волинь
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