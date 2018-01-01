Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
Сьогодні, 22:08
На території Княгининівської об’єднаної територіальної громади сфотографували черепаху.
Світлини у спільноті «Княгининівська ОТГ» у соціальній мережі Facebook опублікувала Ірина Сардак.
«Ось таку красуню зустріли сьогодні на території нашої ОТГ» - йдеться в дописі.
«Питання, скільки шансів вижити цій тваринці, якщо за метрів сто активно недоумкуваті люди палять траву? Чи встигне черепашка втекти від вогню?.. Чи не задушиться ядучим димом???.. Люди, вмикайте мозок!» - зазначила Сардак.
Довідково:
Єдиним представником ряду Черепах у фауні України є прісноводна Європейська болотна черепаха. Через нелегальне полювання цим черепахам загрожує винищення.
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Світлини у спільноті «Княгининівська ОТГ» у соціальній мережі Facebook опублікувала Ірина Сардак.
«Ось таку красуню зустріли сьогодні на території нашої ОТГ» - йдеться в дописі.
«Питання, скільки шансів вижити цій тваринці, якщо за метрів сто активно недоумкуваті люди палять траву? Чи встигне черепашка втекти від вогню?.. Чи не задушиться ядучим димом???.. Люди, вмикайте мозок!» - зазначила Сардак.
Довідково:
Єдиним представником ряду Черепах у фауні України є прісноводна Європейська болотна черепаха. Через нелегальне полювання цим черепахам загрожує винищення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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