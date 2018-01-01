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Реконструкція луцького скверу подорожчала у 5 разів, - ЗМІ

Реконструкція луцького скверу подорожчала у 5 разів, - ЗМІ
Вартість реконструкції скверу у центрі Луцька, де раніше розташовувався квітковий ринок, зросла майже у п’ять разів.

Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.

Спочатку представники міської влади заявляли, що сквер реконструюватимуть за приватні гроші. Але вже в лютому 2018 року заговорили про виділення на ці потреби з міського бюджету 650 тисяч гривень.

А у вересні стало відомо, що реконструкція скверу на проспекті Волі в Луцьку біля дитячої поліклініки «влетить» платникам податків у понад три мільйони гривень.

Подробиці – у відео.



Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.

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Теги: сквер, Луцьк
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