Реконструкція луцького скверу подорожчала у 5 разів, - ЗМІ
Сьогодні, 22:22
Вартість реконструкції скверу у центрі Луцька, де раніше розташовувався квітковий ринок, зросла майже у п’ять разів.
Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.
Спочатку представники міської влади заявляли, що сквер реконструюватимуть за приватні гроші. Але вже в лютому 2018 року заговорили про виділення на ці потреби з міського бюджету 650 тисяч гривень.
А у вересні стало відомо, що реконструкція скверу на проспекті Волі в Луцьку біля дитячої поліклініки «влетить» платникам податків у понад три мільйони гривень.
Подробиці – у відео.
Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.
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Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший.
Спочатку представники міської влади заявляли, що сквер реконструюватимуть за приватні гроші. Але вже в лютому 2018 року заговорили про виділення на ці потреби з міського бюджету 650 тисяч гривень.
А у вересні стало відомо, що реконструкція скверу на проспекті Волі в Луцьку біля дитячої поліклініки «влетить» платникам податків у понад три мільйони гривень.
Подробиці – у відео.
Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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