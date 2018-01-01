Реконструкція луцького скверу подорожчала у 5 разів, - ЗМІ





Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише



Спочатку представники міської влади заявляли, що сквер реконструюватимуть за приватні гроші. Але вже в лютому 2018 року заговорили про виділення на ці потреби з міського бюджету 650 тисяч гривень.



А у вересні стало відомо, що реконструкція скверу на проспекті Волі в Луцьку біля дитячої поліклініки «влетить» платникам податків у понад три мільйони гривень.



Подробиці – у відео.







Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар, облаштовують сквер. Квітникарі ще весною переїхали під приміщення філармонії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість реконструкції скверу у центрі Луцька, де раніше розташовувався квітковий ринок, зросла майже у п’ять разів.Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ, - пише Перший Спочатку представники міської влади заявляли, що сквер реконструюватимуть за приватні гроші. Але вже в лютому 2018 року заговорили про виділення на ці потреби з міського бюджету 650 тисяч гривень.А у вересні стало відомо, що реконструкція скверу на проспекті Волі в Луцьку біля дитячої поліклініки «влетить» платникам податків у понад три мільйони гривень.Подробиці – у відео.Нагадаємо, на місці, де раніше був квітковий базар,. Квітникарі ще весноюпід приміщення філармонії.

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