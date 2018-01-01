Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО

У Луцьку виступав запальний і легендарний співакКонцерт відбувся 19 вересня у розважальному центрі «Промінь».Артист давав концерт у місті вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.Цього разу Dan Balan виступав з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами: «Numa Numa», «Hold On Love», «Chica Bomb».У залі панувала неймовірна атмосфера: прихильники його таланту танцювали і співали гуртом пісні.Музикант також поділився спогадами про своє перше кохання, яке надихнуло його на написання пісні.«Я на три роки зник, але експериментував у Лондоні із симфонічним концертом. Просто хотів зробити щось нове. Тож у нелегкий період мого життя з'явилась пісня «Take me», - сказав Dan Balan.До слова, луцькій публіці артист представив свого нового барабанщика, який просто зачарував гостей мегапозитивним драйвом.Варто зазначити, що під час концерту музикант отримувати квіти від прихильників та робив з ними селфі.