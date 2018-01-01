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Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО

Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
У Луцьку виступав запальний і легендарний співак Dan Balan.

Концерт відбувся 19 вересня у розважальному центрі «Промінь».

Артист давав концерт у місті вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.

Цього разу Dan Balan виступав з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами: «Numa Numa», «Hold On Love», «Chica Bomb».

Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО


У залі панувала неймовірна атмосфера: прихильники його таланту танцювали і співали гуртом пісні.

Музикант також поділився спогадами про своє перше кохання, яке надихнуло його на написання пісні.

«Я на три роки зник, але експериментував у Лондоні із симфонічним концертом. Просто хотів зробити щось нове. Тож у нелегкий період мого життя з'явилась пісня «Take me», - сказав Dan Balan.

До слова, луцькій публіці артист представив свого нового барабанщика, який просто зачарував гостей мегапозитивним драйвом.

Варто зазначити, що під час концерту музикант отримувати квіти від прихильників та робив з ними селфі.

Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО




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Теги: Dan Balan, концерт, Луцьк
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