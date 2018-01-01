Монатік просить врятувати онкохворого хлопчика з Луцька
Сьогодні, 22:48
Співак Дмитро Монатік із Луцька закликає небайдужих допомогти врятувати дитяче життя.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
«Це хлопчик Діма з мого рідного міста Луцьк. Він та його родина потребують нашої допомоги. Якщо є хоча б найменша змога, ми будемо неймовірно вдячні», - зазначив Монатік.
«Валецький Дмитро Русланович, 6 років. В 2015 році захворів на гострий лімфобластий лейкоз ( рак крові) , батьки власними силами вилікували хлопчика, але хвороба повернулася, рецедив. Хвороба дуже сильно прогресує, аналізи з кожним днем гірші. І зараз потрібна допомога як найшвидше. Хворий Дмитро знаходиться на даний момент в Луцький обласній лікарні, онкогематологічному відділенні. Рецидив в Україні не лікують, лабораторія «Охматдит» м.Київ, вся звільнена, в медицині хаос. Потрібно срочно за кордон, але сума не підйомна , 180000 у.о. Дитина дуже сильно потребує допомоги!! Ми віримо , що вилікуємося , але з вашою вірою і допомогою!» - йдеться в дописі.
Реквізити батьків Дмитра:
5168 7573 2919 0369 - Валецька Ольга Леонідівна
5168 7573 2919 0351 - Валецький Руслан Олександрович
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Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
«Це хлопчик Діма з мого рідного міста Луцьк. Він та його родина потребують нашої допомоги. Якщо є хоча б найменша змога, ми будемо неймовірно вдячні», - зазначив Монатік.
«Валецький Дмитро Русланович, 6 років. В 2015 році захворів на гострий лімфобластий лейкоз ( рак крові) , батьки власними силами вилікували хлопчика, але хвороба повернулася, рецедив. Хвороба дуже сильно прогресує, аналізи з кожним днем гірші. І зараз потрібна допомога як найшвидше. Хворий Дмитро знаходиться на даний момент в Луцький обласній лікарні, онкогематологічному відділенні. Рецидив в Україні не лікують, лабораторія «Охматдит» м.Київ, вся звільнена, в медицині хаос. Потрібно срочно за кордон, але сума не підйомна , 180000 у.о. Дитина дуже сильно потребує допомоги!! Ми віримо , що вилікуємося , але з вашою вірою і допомогою!» - йдеться в дописі.
Реквізити батьків Дмитра:
5168 7573 2919 0369 - Валецька Ольга Леонідівна
5168 7573 2919 0351 - Валецький Руслан Олександрович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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