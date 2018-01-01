Монатік просить врятувати онкохворого хлопчика з Луцька

Співакіз Луцька закликає небайдужих допомогти врятувати дитяче життя.Про це він написав у соціальній мережі Facebook.«Це хлопчикз мого рідного міста Луцьк. Він та його родина. Якщо є хоча б найменша змога, ми будемо неймовірно вдячні», - зазначив Монатік.«Валецький Дмитро Русланович, 6 років. В 2015 році захворів на гострий лімфобластий лейкоз ( рак крові) , батьки власними силами вилікували хлопчика, але хвороба повернулася, рецедив. Хвороба дуже сильно прогресує, аналізи з кожним днем гірші. І зараз потрібна допомога як найшвидше. Хворий Дмитро знаходиться на даний момент в Луцький обласній лікарні, онкогематологічному відділенні. Рецидив в Україні не лікують, лабораторія «Охматдит» м.Київ, вся звільнена, в медицині хаос. Потрібно срочно за кордон, але сума не підйомна , 180000 у.о. Дитина дуже сильно потребує допомоги!! Ми віримо , що вилікуємося , але з вашою вірою і допомогою!» - йдеться в дописі.5168 7573 2919 0369 - Валецька Ольга Леонідівна5168 7573 2919 0351 - Валецький Руслан Олександрович