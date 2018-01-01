20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З днем народження сьогодні вітають журналістку Олену Давидову (на фото).
Крім того, день народження відзначають директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Волинської обласної державної адміністрації Володимир Новосад, бізнесмен Дмитро Москвич та громадський активіст Сергій Кушнір.
Також особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Алли Грабко.
За православним календарем 20 вересня іменини відзначають Іван (Іоанн), Лука, Макар, Онисиф та Созонт.
ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
У 1919 році Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.
У 1939 році Червона армія зайняла Ковель.
Цього дня у 1991 створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
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Крім того, день народження відзначають директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Волинської обласної державної адміністрації Володимир Новосад, бізнесмен Дмитро Москвич та громадський активіст Сергій Кушнір.
Також особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Алли Грабко.
За православним календарем 20 вересня іменини відзначають Іван (Іоанн), Лука, Макар, Онисиф та Созонт.
ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
У 1919 році Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.
У 1939 році Червона армія зайняла Ковель.
Цього дня у 1991 створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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