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На Волині палала колишня сауна. ФОТО

На Волині палала колишня сауна. ФОТО
У селищі Голоби Ковельського району ввечері 19 вересня сталася пожежа на території закинутої будівлі.

Про це пишуть Волинські новини.

За словами очевидців, загорілася будівля, де раніше була сауна та бар.

На місці події прибуло декілька автомобілів рятувальників.


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Теги: пожежа, Волинь
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