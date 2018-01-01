На Волині палала колишня сауна. ФОТО





Про це пишуть



За словами очевидців, загорілася будівля, де раніше була сауна та бар.



На місці події прибуло декілька автомобілів рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Голоби Ковельського району ввечері 19 вересня сталася пожежа на території закинутої будівлі.Про це пишуть Волинські новини За словами очевидців, загорілася будівля, де раніше була сауна та бар.На місці події прибуло декілька автомобілів рятувальників.

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