Через пограбування учениць у луцьких школах хочуть встановити камери





Про це заявила начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, - передає



Вона розповіла, що завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.



Інцидент не є масовим для луцьких шкіл. Оскільки в кожній школі є вахтери чи охоронці, найняті батьківським колективом, або ж в окремих школах є ще й встановлені системи відеонагляду ( №№ 1, 4, 14 21, 9).



Втім при великих напливах дітей та батьків, які супроводжують їх до школи, навіть за допомогою відеокамери не можна цілком встежити та виявити, хто з цього потоку не є мамою, бабусею чи сестрою школяра.



Коли вчора дізналися про жінку, яка познімала з дітей золоті прикраси, то управління освіти одразу ж порозсилало в усі школи листи, в яких були певні рекомендації. Цими листами зобов'язали керівників в терміновому порядку, користуючись різними можливостями, повідомити батьків, педколектив і учнівську громадськість про цю ситуацію. Ці заходи, уважність педагогів та наявність відеокамер сприяли тому, що буквально вже наступного дня патрульні спіймали та затримали зловмисницю «на гарячому».



Лещенко також наголосила на тому, що в усіх школах є практика, щоб батьки, які приводять чи забирають дітей зі школи, чекали їх в холі. Але коли заходить до тисячі дітей у супроводі з дорослими, то нереально встежити вахтеру: зайшли дорослі до класу чи ні.



«Це велика проблема суспільства, бо грабують чи крадуть не тільки заклади освіти, а й будинки, автомобілі, в медичні заклади заходять і крадуть у хворих. Це аномальне явище набирає поширення. Школа і освіта спрацювала вчасно. Тобто вже налагоджена система і перший сигнал – повторний лист, який розіслали одразу ж. У нас існують накази, в яких прописані правила, статути, програми, які передбачають заходи щодо цього», – сказала Зіновія Лещенко.



Вона вважає, що аби в майбутньому убезпечити школи від подібних випадків, потрібно продовжувати встановлювати системи відеонагляду у школах міста. Вчителям вона радить особливу увагу приділяти під час перерв і бути поруч з класами. Батьки ж мають розповісти дітям, що не можна вступати в розмови з незнайомими людьми, в школі вчитель – це єдина людина, якій вони можуть довіряти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні освіти Луцької міськради вважають за доречне продовжити встановлювати системи відеонагляду у школах.Про це заявила начальник управління освіти Луцької міськради, - передає Конкурент Вона розповіла, що завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.Інцидент не є масовим для луцьких шкіл. Оскільки в кожній школі є вахтери чи охоронці, найняті батьківським колективом, або ж в окремих школах є ще й встановлені системи відеонагляду ( №№ 1, 4, 14 21, 9).Втім при великих напливах дітей та батьків, які супроводжують їх до школи, навіть за допомогою відеокамери не можна цілком встежити та виявити, хто з цього потоку не є мамою, бабусею чи сестрою школяра.Коли вчора дізналися про жінку, яка познімала з дітей золоті прикраси, то управління освіти одразу ж порозсилало в усі школи листи, в яких були певні рекомендації. Цими листами зобов'язали керівників в терміновому порядку, користуючись різними можливостями, повідомити батьків, педколектив і учнівську громадськість про цю ситуацію. Ці заходи, уважність педагогів та наявність відеокамер сприяли тому, що буквально вже наступного дня патрульні спіймали та затримали зловмисницю «на гарячому».Лещенко також наголосила на тому, що в усіх школах є практика, щоб батьки, які приводять чи забирають дітей зі школи, чекали їх в холі. Але коли заходить до тисячі дітей у супроводі з дорослими, то нереально встежити вахтеру: зайшли дорослі до класу чи ні.«Це велика проблема суспільства, бо грабують чи крадуть не тільки заклади освіти, а й будинки, автомобілі, в медичні заклади заходять і крадуть у хворих. Це аномальне явище набирає поширення. Школа і освіта спрацювала вчасно. Тобто вже налагоджена система і перший сигнал – повторний лист, який розіслали одразу ж. У нас існують накази, в яких прописані правила, статути, програми, які передбачають заходи щодо цього», – сказала Зіновія Лещенко.Вона вважає, що аби в майбутньому убезпечити школи від подібних випадків, потрібно продовжувати встановлювати системи відеонагляду у школах міста. Вчителям вона радить особливу увагу приділяти під час перерв і бути поруч з класами. Батьки ж мають розповісти дітям, що не можна вступати в розмови з незнайомими людьми, в школі вчитель – це єдина людина, якій вони можуть довіряти.

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