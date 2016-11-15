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«Люди, де ваша людяність?» – волонтерка з Луцька

«Люди, де ваша людяність?» – волонтерка з Луцька
Луцька волонтерка Інна Голдованська закликає громадян бути людянішими та проявляти милосердя.

Про це вона написала у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.

Голдованська переповіла історію, яка трапилася в одній із гуртівень у Луцьку. У закладі торгівлі худенька бабуся просила допомоги із продуктами.

Волонтерку неприємно вразила реакція однієї із продавщиць, яка відповіла старенькій: «Тьотю, я що одна в магазині, що ви до мене підійшли?»

«Люди, та що ж це з вами?! Де ваша людяність?!» - зазначила Голдованська, яка допомогла бабусі із продуктами.

«Господи, що ж ми за люди такі??? Держава довела літніх людей до зубожіння, діти покинули, а може і нема їх, щоб отак на остаток літ просити у перехожих поїсти», - йдеться в дописі.

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Теги: волонтери, допомога, Луцьк
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