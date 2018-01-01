вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На потреби армії волиняни заплатили понад 166 мільйонів

На потреби армії волиняни заплатили понад 166 мільйонів
Із початку цього року на потреби армії волиняни переказали 166,1 мільйона гривень військового збору

Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області

З початку року на Волині до держбюджету переказано 166,1 мільйона військового збору. Це на 29,7% більше проти показників минулого року.

«Визначним фактором збільшення загальної суми відрахувань є не лише ріст мінімальної заробітної плати, але й вихід з «тіні» найманих працівників та бізнесу і відповідно розширення кола – платників військового збору, - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Нагадуємо, що військовий збір введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування та підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення ООС. Ставка збору становить 1,5%.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військові, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна висилає угорського дипломата через роздачу паспортів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
На потреби армії волиняни заплатили понад 166 мільйонів
Сьогодні, 01:44
В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині
Сьогодні, 01:03
На Волині палала колишня сауна. ФОТО
Сьогодні, 00:32
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині завершують зведення житла-довгобуду для військових На Волині завершують зведення житла-довгобуду для військових
22 серпень, 21:35
На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів На казарми для військових у Луцьку витратять 20 мільйонів
03 серпень, 03:57
Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО Як тренуються бійці 14-ї бригади. ФОТО
19 червень, 23:03
Вчорашніх військових на Волині готують до цивільного життя Вчорашніх військових на Волині готують до цивільного життя
14 червень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
Україна висилає угорського дипломата через роздачу паспортів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:50
 0
На потреби армії волиняни заплатили понад 166 мільйонів
Сьогодні, 01:44
 0
В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині
Сьогодні, 01:03
 0
На Волині палала колишня сауна. ФОТО
Сьогодні, 00:32
 0
Медіа
відео
1/8