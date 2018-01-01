На потреби армії волиняни заплатили понад 166 мільйонів

Із початку цього року на потреби армії волиняни переказали 166,1 мільйона гривень військового зборуПро це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській областіЗ початку року на Волині до держбюджету переказано 166,1 мільйона військового збору. Це на 29,7% більше проти показників минулого року.«Визначним фактором збільшення загальної суми відрахувань є не лише ріст мінімальної заробітної плати, але й вихід з «тіні» найманих працівників та бізнесу і відповідно розширення кола – платників військового збору, - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіНагадуємо, що військовий збір введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування та підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення ООС. Ставка збору становить 1,5%.