На потреби армії волиняни заплатили понад 166 мільйонів
Сьогодні, 01:44
Із початку цього року на потреби армії волиняни переказали 166,1 мільйона гривень військового збору
Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області
З початку року на Волині до держбюджету переказано 166,1 мільйона військового збору. Це на 29,7% більше проти показників минулого року.
«Визначним фактором збільшення загальної суми відрахувань є не лише ріст мінімальної заробітної плати, але й вихід з «тіні» найманих працівників та бізнесу і відповідно розширення кола – платників військового збору, - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Нагадуємо, що військовий збір введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування та підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення ООС. Ставка збору становить 1,5%.
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Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області
З початку року на Волині до держбюджету переказано 166,1 мільйона військового збору. Це на 29,7% більше проти показників минулого року.
«Визначним фактором збільшення загальної суми відрахувань є не лише ріст мінімальної заробітної плати, але й вихід з «тіні» найманих працівників та бізнесу і відповідно розширення кола – платників військового збору, - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Нагадуємо, що військовий збір введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування та підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення ООС. Ставка збору становить 1,5%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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