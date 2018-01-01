Нововолинськ отримав 750 тисяч доларів на водопостачання





Триває заміна каналізаційно-насосної системи. Після завершення всіх процесів переобладнання, нововолинці отримують якісну воду, а виробництво стане менш енергозатратним, - пише



Модернізація системи водопостачання реалізовується завдяки кредиту в 6 мільйонів доларів від Світового банку. Вона передбачає три етапи: реконструкція каналізаційних насосних станцій, заміна труб водопостачання, протяжністю 24 кілометри, та будівництво станції знезалізнення.



Як запевняє директор підприємства «Нововолинськводоканал» Володимир Озімчук, після завершення всіх процесів можна буде забути про іржаву воду і говорити про воду зовсім іншої якості.



Перші 750 тисяч доларів на реалізацію проекту водоканал вже отримав. Розпочали процес реконструкції каналізаційно-насосних станцій. Закуплено 20 високоефективних та енергоощадних насосів. Роботи буде виконувати румунська фірма «Корал», яка виграла тендер.



На сесії Нововолинської міської ради Озімчук прозвітував про роботу водоканалу. Він розповів, що 74% водопровідних центральних мереж є зношеними, а в трубах перебуває 47% води, яку не використовують. Та після реконструкції ці проблеми будуть усунуті.



Міський голова Віктор Сапожніков зауважив, що виникли певні труднощі, які стосуються гарантій, які на етапі домовленостей мала надати держава Світовому банку.



«Зараз відбулися зміни в законодавстві і тарифи затверджує місто. А Міністерство фінансів вимагає гарантій від нас з вами (звертається до депутатів на сесії, – ред.), що ми розрахуємося за цей кредит. Та ми не зможемо віддати суму в 6 мільйонів доларів. Тому зараз проводимо переговори про певні домовленості. Бо давався кредит на початку під державні гарантії. Майже 200 мільйонів гривень потрібно освоїти і завершити етап реконструкції. Я вважатиму, що це одне з найбільших досягнень для міста. Хоч і дехто вставляє палки в колеса», – зазначив Сапожніков.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську розпочався перший етап реконструкції системи водопостачання та водовідведення, на який водоканал отримав 750 тисяч доларів.Триває заміна каналізаційно-насосної системи. Після завершення всіх процесів переобладнання, нововолинці отримують якісну воду, а виробництво стане менш енергозатратним, - пише Буг Модернізація системи водопостачання реалізовується завдяки кредиту в 6 мільйонів доларів від Світового банку. Вона передбачає три етапи: реконструкція каналізаційних насосних станцій, заміна труб водопостачання, протяжністю 24 кілометри, та будівництво станції знезалізнення.Як запевняє директор підприємства «Нововолинськводоканал», після завершення всіх процесів можна буде забути про іржаву воду і говорити про воду зовсім іншої якості.Перші 750 тисяч доларів на реалізацію проекту водоканал вже отримав. Розпочали процес реконструкції каналізаційно-насосних станцій. Закуплено 20 високоефективних та енергоощадних насосів. Роботи буде виконувати румунська фірма «Корал», яка виграла тендер.На сесії Нововолинської міської ради Озімчук прозвітував про роботу водоканалу. Він розповів, що 74% водопровідних центральних мереж є зношеними, а в трубах перебуває 47% води, яку не використовують. Та після реконструкції ці проблеми будуть усунуті.Міський головазауважив, що виникли певні труднощі, які стосуються гарантій, які на етапі домовленостей мала надати держава Світовому банку.«Зараз відбулися зміни в законодавстві і тарифи затверджує місто. А Міністерство фінансів вимагає гарантій від нас з вами (звертається до депутатів на сесії, – ред.), що ми розрахуємося за цей кредит. Та ми не зможемо віддати суму в 6 мільйонів доларів. Тому зараз проводимо переговори про певні домовленості. Бо давався кредит на початку під державні гарантії. Майже 200 мільйонів гривень потрібно освоїти і завершити етап реконструкції. Я вважатиму, що це одне з найбільших досягнень для міста. Хоч і дехто вставляє палки в колеса», – зазначив Сапожніков.

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