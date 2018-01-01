Чиновники роками обіцяють відремонтувати луцьку вулицю. ВІДЕО





Про це йдеться в



Ганна Пащук, яка мешкає на вулиці Заньковецької, розповіла: «От коли вони дорогу клали, у них поламався каток. І вони холодним асфальтом закатали. Буквально місяць часу – дорога вибилася геть».



Владці вже не один рік обіцяють відремонтувати дорогу, але віз і нині там.



Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась зазначив, що вулиці Заньковецької нема у переліку доріг, які ремонтуватимуть у 2018-2019 роках.



Мешканці мікрорайону об’єдналися в громадську організацію, аби спільними зусиллями виправити ситуацію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці району Вишків вже протягом 12 років лобіюють питання щодо знищеної вщент дороги. Проїзна частина щоденного вжитку не ремонтувалась вже більше 50-ти років, а її рештки розбивають промислові вантажівки.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу., яка мешкає на вулиці Заньковецької, розповіла: «От коли вони дорогу клали, у них поламався каток. І вони холодним асфальтом закатали. Буквально місяць часу – дорога вибилася геть».Владці вже не один рік обіцяють відремонтувати дорогу, але віз і нині там.Директор департаменту ЖКГ Луцької міськрадизазначив, що вулиці Заньковецької нема у переліку доріг, які ремонтуватимуть у 2018-2019 роках.Мешканці мікрорайону об’єдналися в громадську організацію, аби спільними зусиллями виправити ситуацію.

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