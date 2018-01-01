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Чиновники роками обіцяють відремонтувати луцьку вулицю. ВІДЕО

Чиновники роками обіцяють відремонтувати луцьку вулицю. ВІДЕО
Мешканці району Вишків вже протягом 12 років лобіюють питання щодо знищеної вщент дороги. Проїзна частина щоденного вжитку не ремонтувалась вже більше 50-ти років, а її рештки розбивають промислові вантажівки.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Ганна Пащук, яка мешкає на вулиці Заньковецької, розповіла: «От коли вони дорогу клали, у них поламався каток. І вони холодним асфальтом закатали. Буквально місяць часу – дорога вибилася геть».

Владці вже не один рік обіцяють відремонтувати дорогу, але віз і нині там.

Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась зазначив, що вулиці Заньковецької нема у переліку доріг, які ремонтуватимуть у 2018-2019 роках.

Мешканці мікрорайону об’єдналися в громадську організацію, аби спільними зусиллями виправити ситуацію.



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Теги: ремонт, дорога
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