В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині

Остаточного рішення про закриття стаціонарних відділень ПАТ «Укрпошта» у сільській місцевості, зокрема, Волинської області ще не прийнято.Про це в ефірі Українського радіо. Луцьк сказав директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта», - написала у соціальній мережі Facebook журналісткаУ прямоефірній програмі «Тема дня» йшлося про те, чи виправдана такаіз переважно сільським населенням, якщо послугами Укрпошти користуються 44% пенсіонерів.«Із гостями програми ми обгороворили чи спровокує закриття відділень затримки із виплатою пенсій та соціальних виплат, а також перебої в доступі до друкованої інформації», - йдеться в дописі.