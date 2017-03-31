вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині

В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині
Остаточного рішення про закриття стаціонарних відділень ПАТ «Укрпошта» у сільській місцевості, зокрема, Волинської області ще не прийнято.

Про це в ефірі Українського радіо. Луцьк сказав директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук, - написала у соціальній мережі Facebook журналістка Світлана Мех.

У прямоефірній програмі «Тема дня» йшлося про те, чи виправдана така оптимізація в області із переважно сільським населенням, якщо послугами Укрпошти користуються 44% пенсіонерів.

«Із гостями програми ми обгороворили чи спровокує закриття відділень затримки із виплатою пенсій та соціальних виплат, а також перебої в доступі до друкованої інформації», - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрпошта, скорочення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині
Сьогодні, 01:03
На Волині палала колишня сауна. ФОТО
Сьогодні, 00:32
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Люди, де ваша людяність?» – волонтерка з Луцька
19 вересень, 23:45
Монатік просить врятувати онкохворого хлопчика з Луцька
19 вересень, 22:48
Схожі новини
«Укрпошта» закриє на Волині 30 відділень «Укрпошта» закриє на Волині 30 відділень
06 вересень, 22:14
На Волині планують скорочення поштарів На Волині планують скорочення поштарів
13 червень, 00:17
У Луцьку багатодітний батько судиться через незаконне скорочення з роботи. ВІДЕО У Луцьку багатодітний батько судиться через незаконне скорочення з роботи. ВІДЕО
26 червень, 10:51
На Волині – новий керівник «Укрпошти» На Волині – новий керівник «Укрпошти»
31 березень, 2017, 18:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині
Сьогодні, 01:03
 0
На Волині палала колишня сауна. ФОТО
Сьогодні, 00:32
 0
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Люди, де ваша людяність?» – волонтерка з Луцька
19 вересень, 23:45
 0
Монатік просить врятувати онкохворого хлопчика з Луцька
19 вересень, 22:48
 0
Медіа
відео
1/8