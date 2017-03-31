В «Укрпошті» вагаються, чи закривати десятки відділень на Волині
Сьогодні, 01:03
Остаточного рішення про закриття стаціонарних відділень ПАТ «Укрпошта» у сільській місцевості, зокрема, Волинської області ще не прийнято.
Про це в ефірі Українського радіо. Луцьк сказав директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук, - написала у соціальній мережі Facebook журналістка Світлана Мех.
У прямоефірній програмі «Тема дня» йшлося про те, чи виправдана така оптимізація в області із переважно сільським населенням, якщо послугами Укрпошти користуються 44% пенсіонерів.
«Із гостями програми ми обгороворили чи спровокує закриття відділень затримки із виплатою пенсій та соціальних виплат, а також перебої в доступі до друкованої інформації», - йдеться в дописі.
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Про це в ефірі Українського радіо. Луцьк сказав директор Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» Іван Шевчук, - написала у соціальній мережі Facebook журналістка Світлана Мех.
У прямоефірній програмі «Тема дня» йшлося про те, чи виправдана така оптимізація в області із переважно сільським населенням, якщо послугами Укрпошти користуються 44% пенсіонерів.
«Із гостями програми ми обгороворили чи спровокує закриття відділень затримки із виплатою пенсій та соціальних виплат, а також перебої в доступі до друкованої інформації», - йдеться в дописі.
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