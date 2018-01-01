У Луцьку водій «бляхи» переїхав тварину. ФОТО 18+

У Луцьку на вулиці Дубнівській невідомий водій переїхав кота.Про це на своїй сторінці у Facebook написала екс-очільниця КП «Ласка»Вона зазначила, що прикрий інцидент трапився біля ЖК «Діамант», що по вулиці Дубнівській, 15. На місце викликали поліцію, яка зафіксувала злочин.«Виявити власника авто не змогли, бо авто на "бляхах", власник громадянин Румунії. Хто може зранку початувати біля авто, як власник сідатиме за кермо.Побачити з якого під'їзду він виходить і сфотографувати, спробувати поговорити з ним записавши розмову. Або зранку розпитати сусідів, може знають хто власник з якої квартири. Номери авто CJ99TEG», – йдеться у дописі Новарчук.