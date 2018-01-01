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На Волині родичі шукають зниклу 34-річну жінку

На Волині родичі шукають зниклу 34-річну жінку
У Нововолинську родичі розшукують 34-річну жінку.

Климюк Олена Олександрівна перестала виходити на зв’язок близько місяця тому. Жінка постійного змінювала місце проживання, - пише Буг.

Поліція Нововолинська просить у разі наявності інформації про місце перебування Олени повідомити за номером телефону 096 348 73 33 або 102.

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Теги: розшук, Нововолинськ
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