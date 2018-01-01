У Луцьк на «Осінній бал 2018» приїде Влад Яма

У Луцьку 28 вересня за ініціативи голови обласної державної адміністраціївідбудеться «Осінній бал 2018» для дітей з інвалідністю.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА у facebook.Захід, упродовж якого танцювальні номери виконуватимуть, як діти з особливими потребами, так і їхні батьки, розпочнеться о 16.00 у приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» та триватиме близько двох годин.Участь у балі візьмуть діти, котрі відвідують Луцький навчально- реабілітаційний центр, а також є членами громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок». У програмі балу будуть: полонез, мазурка та вальс."Спочатку я трохи боялася братися за ці постановки, хоча досвід роботи з дітьми – великий. Але перших три репетиції показали, що в цих дітей величезна жага навчитися чогось нового. І стільки позитиву вони відкрили, що від цих занять отримуєш одне задоволення. З цією групою ми готуємо два танці – полонез та вальс", - розповідає хореограф, яка займається з однією з груп дітей, Аліна Панасевич.На балу танцюватимуть не лише діти, а й їхні батьки. Вони теж з нетерпінням чекають «Осіннього балу 2018»:- Ідея дуже гарна, ми нею загорілися, наші діти дуже задоволені, що такий бал відбудеться. Ми дуже старанно готуємося вже з початку літа. Ми задоволені, що в нас дуже хороший хореограф, яка знайшла спільну мову з дітьми, вони її дуже люблять і все виконують, що від них вимагається. Дуже добре, що такий бал відбудеться. Адже ми зможемо показати, що ми є, що ми такі як всі і теж багато чого вміємо.Окрім цього, до участі в «Осінньому балі – 2018» запрошені фіналіст шоу «Голос країни 5» Антон Копитін, учасниця «Голосу країни 8» із Волині Марія Хурсенко, а також танцюрист і хореограф Владислав Яма, котрий дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних танців балу.