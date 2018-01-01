вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина поліцейські вилучили рушницю

У волинянина поліцейські вилучили рушницю
У Маневицькому районі поліцейські вилучили обріз у чоловіка.

Так, 19 вересня, правоохоронці зайшли обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ТОЗ – 63» 16-го калібру у 24-річного чоловіка. Зброю вилучили та направили на дослідження.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рушниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат Луцькради склав повноваження
Сьогодні, 10:25
Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС
Сьогодні, 10:17
У волинянина поліцейські вилучили рушницю
Сьогодні, 10:14
Шквал емоцій та запальна музика: як у Луцьку виступав Dan Balan. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Луцьк на «Осінній бал 2018» приїде Влад Яма
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
На Волині у фермера застрелили корову На Волині у фермера застрелили корову
18 вересень, 15:42
Чоловік посеред вулиці вистрілив у дітей з рушниці. ФОТО Чоловік посеред вулиці вистрілив у дітей з рушниці. ФОТО
08 вересень, 16:19
На Волині злодій викрав з квартири зброю На Волині злодій викрав з квартири зброю
10 серпень, 16:40
Волинянину «світить» 7 років через рушницю Волинянину «світить» 7 років через рушницю
23 травень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
«З вами такий срач», – очільник Волинської ОДА «відчитав» головну освітянку
Сьогодні, 10:39
 0
На Волині «накрили» підпільну заправку. ФОТО
Сьогодні, 10:28
 0
Депутат Луцькради склав повноваження
Сьогодні, 10:25
 0
Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8