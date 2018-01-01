У волинянина поліцейські вилучили рушницю





Так, 19 вересня, правоохоронці зайшли обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ТОЗ – 63» 16-го калібру у 24-річного чоловіка. Зброю вилучили та направили на дослідження.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Сектор комунікації поліції Волинської області





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі поліцейські вилучили обріз у чоловіка.Так, 19 вересня, правоохоронці зайшли обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ТОЗ – 63» 16-го калібру у 24-річного чоловіка. Зброю вилучили та направили на дослідження.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.Сектор комунікації поліції Волинської області

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