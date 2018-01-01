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Депутат Луцькради склав повноваження

Депутат Луцькради склав повноваження
Депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк вирішив скласти мандат.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шановна громадо! Хочу повідомити вам про своє рішення скласти мандат депутата Луцької міської ради. Три роки, впродовж яких я мав за честь представляти інтереси лучан у фракції ВО "Свобода" в міській раді стали для мене неоціненим життєвим досвідом. Це був непростий час для міста та країни", - йдеться у дописі.

Водночас депутат зазначив, що на даний час залишається активним членом Луцької міської організації ВО "Свобода".

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Теги: Богдан Вавринюк, мандат, Луцькрада
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