Депутат Луцькради склав повноваження
Сьогодні, 10:25
Депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк вирішив скласти мандат.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Шановна громадо! Хочу повідомити вам про своє рішення скласти мандат депутата Луцької міської ради. Три роки, впродовж яких я мав за честь представляти інтереси лучан у фракції ВО "Свобода" в міській раді стали для мене неоціненим життєвим досвідом. Це був непростий час для міста та країни", - йдеться у дописі.
Водночас депутат зазначив, що на даний час залишається активним членом Луцької міської організації ВО "Свобода".
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Шановна громадо! Хочу повідомити вам про своє рішення скласти мандат депутата Луцької міської ради. Три роки, впродовж яких я мав за честь представляти інтереси лучан у фракції ВО "Свобода" в міській раді стали для мене неоціненим життєвим досвідом. Це був непростий час для міста та країни", - йдеться у дописі.
Водночас депутат зазначив, що на даний час залишається активним членом Луцької міської організації ВО "Свобода".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вдалий рік: депутат Луцькради заробив мільйон та отримав квартиру
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