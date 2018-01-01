Депутат Луцькради склав повноваження

Богдан Вавринюк вирішив скласти мандат.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Шановна громадо! Хочу повідомити вам про своє рішення скласти мандат депутата Луцької міської ради. Три роки, впродовж яких я мав за честь представляти інтереси лучан у фракції ВО "Свобода" в міській раді стали для мене неоціненим життєвим досвідом. Це був непростий час для міста та країни", - йдеться у дописі.



Водночас депутат зазначив, що на даний час залишається активним членом Луцької міської організації ВО "Свобода".



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вдалий рік: депутат Луцькради заробив мільйон та отримав квартиру

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радивирішив скласти мандат.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook "Шановна громадо! Хочу повідомити вам про своє рішення скласти мандат депутата Луцької міської ради. Три роки, впродовж яких я мав за честь представляти інтереси лучан у фракції ВО "Свобода" в міській раді стали для мене неоціненим життєвим досвідом. Це був непростий час для міста та країни", - йдеться у дописі.Водночас депутат зазначив, що на даний час залишається активним членом Луцької міської організації ВО "Свобода".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію