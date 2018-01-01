На Волині «накрили» підпільну заправку. ФОТО





Про це повідомили у



Зокрема, співробітники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів встановили, що на території міста місцевий житель, не будучи зареєстрований як підприємець, та не маючи відповідних дозвільних документів здійснював незаконну реалізацію дизельного пального із стаціонарної автозаправочної станції.



Податкова міліція вилучила та передала на відповідальне зберігання понад 5000 літрів дизельного пального. Крім того, вилучили паливно-роздавальну колонку. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей – понад 200 тисяч гривень.



На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу за ст.164 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському місцевий мешканець облаштував автозаправочну станцію.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, співробітники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів встановили, що на території міста місцевий житель, не будучи зареєстрований як підприємець, та не маючи відповідних дозвільних документів здійснював незаконну реалізацію дизельного пального із стаціонарної автозаправочної станції.Податкова міліція вилучила та передала на відповідальне зберігання понад 5000 літрів дизельного пального. Крім того, вилучили паливно-роздавальну колонку. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей – понад 200 тисяч гривень.На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу за ст.164 КУпАП.

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