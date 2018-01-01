У сараї повісилася мати 10 дітей. ВІДЕО





Багатодітна мати у селі Бобрик на Київщині звела рахунки з життям. 37-річна Любов Нижник, мати шести доньок і чотирьох синів, повісилася у сараї, - пише



Її знайшли діти, які в цей час гралися на подвір'ї. Чому мати з десятьма дітьми наважилася на цей крок - свої версії селяни розповіли журналістам.



У селі також розповідають, що самогубиця нібито була вагітна одинадцятою дитиною. Її родичі не хочуть спілкуватися зі ЗМІ.



За годину до смерті жінки, за словами сусідів, вони чули, як вона сварилася зі своїм співмешканцем. Наразі обставини, за яких сталася трагедія, з'ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло жінки знайшов 9-річний сусідський хлопець у сараї.Багатодітна мати у селі Бобрик на Київщині звела рахунки з життям. 37-річна, мати шести доньок і чотирьох синів, повісилася у сараї, - пише Уніан Її знайшли діти, які в цей час гралися на подвір'ї. Чому мати з десятьма дітьми наважилася на цей крок - свої версії селяни розповіли журналістам.У селі також розповідають, що самогубиця нібито була вагітна одинадцятою дитиною. Її родичі не хочуть спілкуватися зі ЗМІ.За годину до смерті жінки, за словами сусідів, вони чули, як вона сварилася зі своїм співмешканцем. Наразі обставини, за яких сталася трагедія, з'ясовуються.

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