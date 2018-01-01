Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день





Що можна робити в цей день, а що забороняється – розповіли у матеріалі



21 вересня християни східного обряду відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці, або ж "Другої Пречисти" чи "осенини", оскільки в цей день за народним календарем настає осінь. Християни з давніх-давен зверталися до Богородиці, яка стала об’єднуючим началом між Богом і людським родом, та просили в неї захисту та благословення.



Богородичні свята пишно відзначаються у місцях, де освячувалися церкви на її честь. Храмові (престольні) свята зазвичай проходять з богослужінням і наступною за ним трапезою. Обов’язково влаштовуються гостини, де всі родичі збираються за круглим столом.



Що можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці



Це свято також традиційно вважається і жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Жiнки, в яких немає дiтей, справляють обiд i запрошують бiдних – "щоб молилася Богородиця за їхніх дiтей". Жiнки також замовляють службу в церквi, а пiсля богослужiння запрошують людей до себе на обiд. Подейкують, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу.



З давніх часів також в цей день жінки рано-вранці намагалися піти на водойму. Вважалося, що якщо жінка в цей день вмиється водою до сходу сонця, то краса її збережеться до самої старості. А для міцного здоров’я дітей обливали на порозі водою.



Також в цей день починався цибульний тиждень – господині з грядок прибирали цей овоч. А до Різдва Пресвятої Богородиці господарі намагалися зібрати весь урожай, пасічники в цей час починали готувати бджіл до зимівлі – прибирати вулики. Під цю пору зазвичай холоднішає, тому до Другої Пречистої годилося повністю викопати бульбу і засіяти землю житом.



З дня свята Різдва Пресвятої Богородиці можна було засилати сватів до дівчат. Також в цей день добре було робити весілля і ходити родинами в гості.



Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці



Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Тому в ці дні не постували, а після молитов у храмі збирали веселі застілля.



Не можна працювати в цей день, займатися важкою фізичною працею. Наприклад, прибирати, рубати дрова, щось лагодити. На свято забороняється лаятися і проявляти злість. Особливо це важливо по відношенню до близьких.



На свято Пресвятої Богородиці вся негативна енергія повертається своєму власникові втричі. Спробуйте вирішити спірне питання мирними шляхами. Після святкової вечері залишки їжі категорично не можна викидати. Їх потрібно віддати або нужденним людям або тваринам.



Прикмети та прислів’я свята Різдва Пресвятої Богородиці:



– Прийшла Перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста – взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста – стала діброва безлиста.



– Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.



– Пречиста – картопля чиста.



– Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста.



– Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає.



– Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим у цей день, то й осінні холоди прийдуть із дощами.



– Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають в цьому році.



– Щоб уникнути "лихих очей" та наклепу і хвороб, в Різдво Пресвятої Богородиці спалити старий одяг і взуття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом, святкують 21 вересня 2018 року. Цей день вважають радісною подією, сім'ї разом відправляються на церковні богослужіння і не беруться до важкої роботи.Що можна робити в цей день, а що забороняється – розповіли у матеріалі 24 каналу 21 вересня християни східного обряду відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці, або ж "Другої Пречисти" чи "осенини", оскільки в цей день за народним календарем настає осінь. Християни з давніх-давен зверталися до Богородиці, яка стала об’єднуючим началом між Богом і людським родом, та просили в неї захисту та благословення.Богородичні свята пишно відзначаються у місцях, де освячувалися церкви на її честь. Храмові (престольні) свята зазвичай проходять з богослужінням і наступною за ним трапезою. Обов’язково влаштовуються гостини, де всі родичі збираються за круглим столом.Це свято також традиційно вважається і жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Жiнки, в яких немає дiтей, справляють обiд i запрошують бiдних – "щоб молилася Богородиця за їхніх дiтей". Жiнки також замовляють службу в церквi, а пiсля богослужiння запрошують людей до себе на обiд. Подейкують, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу.З давніх часів також в цей день жінки рано-вранці намагалися піти на водойму. Вважалося, що якщо жінка в цей день вмиється водою до сходу сонця, то краса її збережеться до самої старості. А для міцного здоров’я дітей обливали на порозі водою.Також в цей день починався цибульний тиждень – господині з грядок прибирали цей овоч. А до Різдва Пресвятої Богородиці господарі намагалися зібрати весь урожай, пасічники в цей час починали готувати бджіл до зимівлі – прибирати вулики. Під цю пору зазвичай холоднішає, тому до Другої Пречистої годилося повністю викопати бульбу і засіяти землю житом.З дня свята Різдва Пресвятої Богородиці можна було засилати сватів до дівчат. Також в цей день добре було робити весілля і ходити родинами в гості.Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Тому в ці дні не постували, а після молитов у храмі збирали веселі застілля.Не можна працювати в цей день, займатися важкою фізичною працею. Наприклад, прибирати, рубати дрова, щось лагодити. На свято забороняється лаятися і проявляти злість. Особливо це важливо по відношенню до близьких.На свято Пресвятої Богородиці вся негативна енергія повертається своєму власникові втричі. Спробуйте вирішити спірне питання мирними шляхами. Після святкової вечері залишки їжі категорично не можна викидати. Їх потрібно віддати або нужденним людям або тваринам.– Прийшла Перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста – взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста – стала діброва безлиста.– Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.– Пречиста – картопля чиста.– Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста.– Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає.– Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим у цей день, то й осінні холоди прийдуть із дощами.– Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають в цьому році.– Щоб уникнути "лихих очей" та наклепу і хвороб, в Різдво Пресвятої Богородиці спалити старий одяг і взуття.

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