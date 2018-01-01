У Луцьку покарали бабусю, яка розвела вогнище і задиміла квартал. ФОТО

У Луцьку літня жінка "попала" на адмінпротокол, бо розпалила вогнище на городі.Адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на громадянку міста, яка посеред двору розвела багаття, дим від якого окутав цілий квартал, - повідомили луцькі муніципали."Інспектори відділу «Група швидкого реагування» миттєво відреагували на звернення лучанина Вадима Матвіїва, який повідомив, що на розі вулиць Богачука та Задворецької невідома особа розпалила вогонь, що заборонено п.п. 2.5.5.1.16. «Правил благоустрою міста Луцька»", - йдеться у повідомленні.Муніципали зобов’язали порушницю загасити вогонь, провели з нею профілактичну бесіду та склали адмінпротокол.