Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW





Інцидент трапився сьогодні, 20 вересня, близько 10.30, - пишуть



Водії двох автівок Suzuki та BMW (на єврономерах) не поділили дорогу на перехресті вулиць Чорновола і Ветеранів.



Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, водій Suzuki не надав перевагу у русі водієві BMW, та допустив зіткнення з останнім.



Згідно з попередньою інформацією, обидва водії - тверезі. Постраждалих немає.



Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. На місці ДТП працювала патрульна поліція.



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