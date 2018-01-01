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Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW

Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW
У Луцьку трапилась аварія за участю двох легковиків.

Інцидент трапився сьогодні, 20 вересня, близько 10.30, - пишуть Волинські Новини.

Водії двох автівок Suzuki та BMW (на єврономерах) не поділили дорогу на перехресті вулиць Чорновола і Ветеранів.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, водій Suzuki не надав перевагу у русі водієві BMW, та допустив зіткнення з останнім.

Згідно з попередньою інформацією, обидва водії - тверезі. Постраждалих немає.

Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW
Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW

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Теги: аварія, Луцьк
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