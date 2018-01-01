Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW
Сьогодні, 11:40
У Луцьку трапилась аварія за участю двох легковиків.
Інцидент трапився сьогодні, 20 вересня, близько 10.30, - пишуть Волинські Новини.
Водії двох автівок Suzuki та BMW (на єврономерах) не поділили дорогу на перехресті вулиць Чорновола і Ветеранів.
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, водій Suzuki не надав перевагу у русі водієві BMW, та допустив зіткнення з останнім.
Згідно з попередньою інформацією, обидва водії - тверезі. Постраждалих немає.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. На місці ДТП працювала патрульна поліція.
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Інцидент трапився сьогодні, 20 вересня, близько 10.30, - пишуть Волинські Новини.
Водії двох автівок Suzuki та BMW (на єврономерах) не поділили дорогу на перехресті вулиць Чорновола і Ветеранів.
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, водій Suzuki не надав перевагу у русі водієві BMW, та допустив зіткнення з останнім.
Згідно з попередньою інформацією, обидва водії - тверезі. Постраждалих немає.
Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. На місці ДТП працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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